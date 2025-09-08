Caso Sheyla Gutiérrez: Restos de ciudadana peruana fueron trasladados hoy al cementerio El Ángel

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares de Sheyla Gutiérrez despiden los restos de la madre de familia que fue asesinada en los Estados Unidos presuntamente por su expareja. El cuerpo será enterrado en el cementerio El Ángel durante este lunes 8 de setiembre.

Restos de Sheyla Gutiérrez serán enterrados hoy en cementerio El Ángel

Los restos de Sheyla Gutiérrez, la ciudadana de 33 años, que fue presuntamente asesinada por su expareja en los Estados Unidos, se encuentra en Perú donde ha sido despedida por sus familiares en el distrito de Breña, lugar donde vivió gran parte de su vida.

Con apoyo de la Cancillería y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) el cuerpo de la madre de familia fue extraditado desde California hacia Lima el pasado sábado. Inmediatamente, estos restos fueron trasladados hacia la casa de sus padres en donde se realizó el velatorio y despedida desde el fin de semana hasta este lunes 8 de setiembre.

Previo a la ceremonia de entierro, los restos de Gutiérrez recorrieron las calles del distrito de Breña en compañía de vecinos y familiares que lamentaron su pérdida. Alrededor de las 10:30 de la mañana de este lunes, los restos de Sheyla Gutiérrez fueron trasladados en la carrosa fúnebre desde el domicilio de sus padres hacia el cementerio ubicado en El Agustino donde se realiza la ceremonia fúnebre.

Por otro lado, los tres menores de edad que quedaron huérfanos han estado presentes durante las despedidas realizadas durante este fin de semana. Actualmente los niños llevan acompañamiento psicológico aportado por el MIMP y se encuentran bajo el cuidado de los padres de Sheyla Gutiérrez. La hermana de Gutiérrez contó que la familia paterna de los niños no han vuelto a comunicarse tras la llegada a Perú de Josimar Cabrera.

Apoyo por parte de la Cancillería y agilización de extradición

El hecho delictivo ocurrió en California, Estados Unidos lugar donde residía con su expareja y padre de sus tres menores hijos, Josimar Cabrera Cornejo. Actualmente, el presunto feminicida se encuentra cumpliendo una medida cautelar de nueves meses de prisión preventiva hasta que puede ser entregado a las autoridades americanas e iniciar su proceso judicial.

En comunicación con un medio de noticias, la hermana de Sheyla Gutiérrez pide apoyo al Ministerio Público (MP) para lograr la extradición del presunto feminicida y lograr justicia por el crimen cometido.

"Exigimos y pedimos que, por favor, nos pueda ayudar el Ministerio de Justicia para que puedan agilizar el proceso de extradición de Josimar para que pueda ir a los Estados Unidos y pagar por habernos quitado a mi hermana", contó para el noticiero Buenos Días, Perú.

Este lunes 8 de setiembre, los familiares despiden con profundo dolor a Sheyla Gutiérrez, madre de familia que deja a tres menores de edad. Su cuerpo está siendo enterrado en el cementerio El Ángel luego de ser despedida por sus vecinos, amigos y personas queridas desde el sábado cuando su cuerpo fue extraditado.