Centro de Lima: Joven murió tras perseguir auto en el que iba su pareja con otro hombre

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Flavio Sebastián Laos Arquiño fue hallado muerto en plena pista en Jirón de la Unión, Cercado de Lima. Luego de perseguir la camioneta donde se retiraba un sujeto junto a su pareja, a quienes encontró en una discoteca.

Horas antes de la tragedia, en la discoteca, Laos encontró a su pareja acompañada de otra persona, lo que generó una discusión entre ambos. Un amigo de Laos Arquiño relató lo que vio en ese momento. Según su testimonio, la discusión fue verbal.

"Mi amigo ve a su enamorada con otra persona y tuvieron una discusión de palabra entre pareja", señaló.

Ante la discusión, la mujer se retiró del lugar junto al hombre que la acompañaba, identificado como Julio Venero Farfán, quien conducía una camioneta que partió desde una cochera cercana al lugar de los hechos.

Corrió detrás del vehículo

El vehículo avanzó por la zona hasta llegar al cruce del jirón de la Unión con la avenida Uruguay, donde se detuvo por la luz roja de un semáforo. En ese momento, Flavio Laos aparece nuevamente en escena. Según el testimonio de su amigo, su intención, era alcanzar a su expareja y obtener una explicación.

"Sale corriendo en busca de una explicación hasta el semáforo en rojo", indicó el testigo.

El momento fue breve. En cuestión de segundos, el testigo perdió de vista a su amigo. La escena cambió sin que pudiera seguir lo que ocurría alrededor del vehículo. Cuando decidió ir tras él, lo encontró en el suelo. La camioneta ya no estaba en el lugar.

Investigaciones preliminares

En las primeras investigaciones sobre lo ocurrido, la PNP recogió una primera versión de lo ocurrido. Según esta, Laos habría golpeado la puerta del vehículo en repetidas ocasiones, mientras exigía conversar con la mujer.

El vehículo avanza y el joven habría iniciado la persecución del vehículo, cayendo en algún momento y estrellando su cabeza contra el suelo, lo que le habría provocado la muerte.

El amigo del fallecido tiene una versión distinta, pues cree que el vehículo atropelló a Laos antes de retirarse del lugar. Cuando el testigo llegó hasta donde se encontraba el joven, este ya no tenía signos de vida.

Julio Venero Farfán, quien conducía el vehículo, volvió minutos después de lo ocurrido al lugar, encontrando al joven ya muerto en la pista. La mujer brindó su testimonio en la comisaría de Alfonso Ugarte, mientras que horas más tarde el conductor se presentó ante la Policía y quedó detenido.

Las autoridades informaron que es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y fuga del lugar del accidente. El caso continúa en investigación.