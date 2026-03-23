¡Ingresa sin examen de admisión a San Marcos! CEPRE UNMSM abre ciclo 2026-I ofreciendo la opción de ingreso directo

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CEPRE UNMSM) anunció el inicio de su Ciclo Ordinario 2026-I, el cual brinda a los estudiantes la opción de ingreso directo a la universidad sin rendir el examen de admisión, mediante un sistema de evaluación continua.

A través de esta modalidad, los estudiantes rinden cuatro exámenes con puntaje acumulativo y compiten por una vacante en estricto orden de mérito, de acuerdo con la disponibilidad por carrera.

En este proceso, se ha incrementado al 10% el número de vacantes por especialidad, duplicando el porcentaje anteriormente establecido, lo que amplía significativamente las oportunidades de ingreso.

¿Cuándo empieza el ciclo?

El ciclo iniciará sus clases el lunes 13 de abril y tendrá una duración de 19 semanas. Se desarrollará en modalidad presencial y virtual, ambas con el mismo costo, permitiendo a los estudiantes elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades académicas.

¿Dónde se ubican las sedes?

Las sedes del CEPRE UNMSM están ubicadas en distintos distritos de Lima, facilitando el acceso a estudiantes de diversas zonas de la capital.

Ciudad Universitaria

San Juan de Lurigancho

San Martín de Porres

San Juan de Miraflores

Puente Piedra

Santa Anita

Zapallal

Chilca

Jesús María

¡Ingreso directo a San Marcos! CEPRE abre ciclo 2026-I con más vacantes y sin examen

Horarios y Ciclo Especial:

Las clases se dictarán de lunes a viernes en dos turnos: mañana (de 8:00 a. m. a 2:00 p.m.), disponible en todas las sedes excepto Chilca, y turno tarde (de 2:30 p. m. a 8:30 p.m.), habilitado únicamente en Ciudad Universitaria, San Juan de Lurigancho y Chilca.

Asimismo, el CEPRE UNMSM ofrece el Ciclo Especial 2026-I, orientado exclusivamente a la preparación para el examen de admisión. Este programa no incluye opción de ingreso directo, tiene una duración de 18 semanas y contempla simulacros virtuales para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes.

Ambos ciclos incluyen beneficios como material académico digital y físico, docentes de la UNMSM, seminarios académicos y asesorías psicopedagógicas, contribuyendo a la formación integral de los participantes.

El proceso de matrícula se realiza mediante el pago en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe, seguido del registro en el portal web institucional. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los números 940 091 893, 987 234 549, 902 913 171 y 945 808 829.

Con esta propuesta, el CEPRE UNMSM refuerza su apuesta por un modelo de evaluación más progresivo y accesible, brindando a los estudiantes mayores posibilidades de alcanzar una vacante universitaria mediante el esfuerzo constante.