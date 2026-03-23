¡Indignante! Asaltan a menor cuando comía salchipapa en los Olivos: lo golpearon para robarle el celular

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un estudiante fue blanco de un asalto mientras comía una salchipapa en un negocio del jirón Huáscar, en el distrito de Los Olivos. El incidente se registró cerca del mediodía, momento en el que dos sujetos armados ingresaron violentamente al local para agredir al menor y despojarlo de sus pertenencias ante la sorpresa de los presentes.

Uno de los sujetos se acercó al menor y lo agredió para quitarle el celular. El estudiante intentó evitar el robo y escapar, pero fue tomado del cuello y reducido por el atacante, quien lo golpeó en reiteradas ocasiones cuando este se refugió en las rejas de la entrada del local.

Delincuentes escaparon

En paralelo, una segunda persona encapuchada, que operaba como '"campana", aprovechó la situación para sustraer otros objetos, como la mochila del menor e incluso cubiertos de la mesa. Todo ocurrió en cuestión de segundos y generó alarma entre los trabajadores del establecimiento.

Una de las empleadas del establecimiento indicó que, tras apoderarse de las pertenencias, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. Asimismo, precisó que es la primera vez que ocurre un asalto en el local, lo que ha incrementado la preocupación entre los vecinos de la zona.

Asimismo, la dueña del negocio señaló que es la primera vez que registran una situación de este tipo, pero que en la zona la presencia de presuntos delincuentes es es usual.

Investigan robo en Los Olivos

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes. Sin embargo, se conoció que la víctima no habría presentado una denuncia formal tras lo ocurrido.

La comunidad educativa y los residentes del sector han manifestado su temor, exigiendo que las autoridades utilicen los videos de seguridad para identificar a los responsables, quienes también serían menores de edad según los primeros reportes.

No obstante, los vecinos han hecho un llamado público para reforzar el patrullaje en las inmediaciones de los centros educativos y comercios, denunciando que la inseguridad ciudadana está alcanzando niveles alarmantes, afectando incluso a los menores en sus momentos de descanso.

Este nuevo episodio de violencia pone de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios públicos y comerciales en Lima Norte, donde ni siquiera un establecimiento de comida a plena luz del día garantiza seguridad.

La captura de los delincuentes que atacaron al estudiante es ahora la prioridad de las autoridades locales, en un esfuerzo por devolver la tranquilidad a un distrito que demanda acciones concretas frente a la ola de asaltos que afecta la convivencia de sus residentes.