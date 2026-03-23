Tragedia en Machu Picchu: Violento aluvión deja dos muertos y graves daños materiales en Cusco

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias que aun persisten continúan provocando desastres fatales. Este domingo 22 de marzo, el distrito de Machu Picchu Pueblo se tiñó de luto cuando un violento aluvión descendió con fuerza arrasadora, dejando dos personas fallecidas y serios daños materiales.

Aluvión mortal destruye viviendas y puentes en Cusco

La emergencia se produjo a causa de las fuertes precipitaciones alrededor de las 10 de la noche, cuando los pobladores de la comunidad Collpani Grande vivieron momentos de terror y desesperación ante la devastadora avalancha.

El fenómeno, que emitió un fuerte estruendo, no solo cobró la vida de dos personas, identificadas como Augusto Román y Filomena Onton, sino que también destruyó viviendas, lodges turísticos, puentes e hizo desaparecer cultivos.

Ante este panorama desolador, varias familias lo perdieron todo: la comunidad ha quedado llena de escombros y lodo, prácticamente incomunicada a nivel vial.

Hasta el lugar, llegaron equipos de rescate y personal de serenazgo de la Policía Nacional (PNP) de Cusco para realizar trabajos en la zona, atender la emergencia y garantizar la seguridad para las personas.

Además, se encuentran descartando más personas desaparecidas, mientras las autoridades activan protocolos de emergencia.

Ante esta crítica situación, los pobladores hicieron un llamado urgente a la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, demandando atención de la emergencia y apoyo a las familias afectadas.

74 fallecidos y más de 27 mil damnificados por lluvias, según COEN

En declaraciones para Exitosa, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que las lluvias intensas y huaicos registrados en distintas regiones del Perú han dejado, hasta el momento, 74 fallecidos y más de 27 mil familias damnificadas.

El COEN brindó el consolidado nacional de daños por lluvias y peligros asociados a nivel nacional en lo que va del 2026. En ella, se precisa que más de 27 mil personas se han visto afectadas ante las precipitaciones presentadas a nivel nacional.

El jefe de Indeci, Luis Vásquez Guerrero, indicó que, hasta el momento, van 1177 distritos a nivel nacional que han sido declarados en emergencia por las intensas lluvias presentadas en diversas regiones del país.

En el caso de las personas damnificadas, indicó que la cifra exacta son 27,555 ciudadanos, mientras que se han registrado 196,483 afectados, mientras que 5 mil personas resultaron desaparecidas. Otra cifra alarmante es que más de 34 mil peruanos han visto afectados sus medios de vida.

En la comunidad de Collpani Grande, pobladores vivieron momentos de terror cuando un violento aluvión generado por las lluvias arrasó con todo a su paso, dejando dos fallecidos, viviendas destruidas y más daños.