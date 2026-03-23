Masacre en el Norte Chico: Doble asesinato contra dirigentes de construcción civil en Huaura

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

A plena luz del día y frente a los transeúntes, sicarios le quitaron la vida a dos dirigentes de construcción civil en inmediaciones de la Plaza de Armas de Huaura. El hecho causó el terror entre los asistentes quienes se habían reunido en la zona con el fin de armar un sindicato.

Asesinan a dos dirigentes en Huaura

Un violento atentado terminó con la vida de dos dirigentes de construcción civil cuando estos se encontraban reunidos en la Plaza de Armas de Huaura, en el Norte Chico de Lima.

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta hacia una de las esquinas de la plazuela con el fin de perpetrar el ataque. Una vez llegaron hacia el punto, dispararon a quemarropa en contra de las dos víctimas.

Los agraviados participaban de una reunión junto a otros trabajadores del sector con el fin de inscribir un nuevo gremio de construcción civil para estar aptos de trabajar en diversas obras en el distrito.

Las dos personas fallecidas fueron identificadas Pompeyo Bautista Cadenas y Padero Príncipe Trebejo, trabajadores del sector que perdieron la vida inmediatamente ante el violento ataque.

Según cuenta Latina Noticias, un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) que transitaba por la zona repelió el ataque contra los criminales. Además, uno de los agraviados intentó huir ante el atentado mas fue alcanzado por los atacantes.

Además, producto del ataque dos personas resultaron heridas entre las que se encuentra una mujer quien recibió el impacto de una bala perdida cuando transitaba con su hijo hacia el colegio del menor. La fémina fue trasladada hacia un centro de salud de Huacho.

Incautaron motocicleta usada en atentado

En una rápida intervención del la PNP se dio la incautación de la motocicleta que habría sido usada en el atentado en contra de las dos víctimas de construcción civil ante este nuevo caso de sicariato desde el Norte Chico.

Adicional a ello, se encontraron prendas de vestir con manchas de sangre, una cacerina con treinta municiones; sin embargo, aún se sigue el rastro de los dos sicarios que lograron huir.

Según información preliminar, la hija de Pompeyo Bautista Cadenas refirió que se trataría un crimen motivado por la rivalidad ante la conformación de un nuevo sindicato ante la existencia de varios trabajadores que buscaban ser parte de este.

Dos trabajadores de construcción civil fueron cruelmente asesinados en la plaza de Armas de Huaura. El crimen habría estado motivado para impedir la conformación de un sindicato en este sector.