¡Alerta en salud pública! Cierran 16 boticas por vender medicamentos vencidos y mal almacenados

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva en alerta en salud alerta a la población peruana. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó sobre el cierre de 16 boticas a nivel nacional por significar un riesgo para la salud pública. Ello, por realizar la venta de medicamento vencido y mal almacenado. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro personas producto de los operativos.

16 boticas clausuradas por vender medicamento vencido

Diversos operativos a nivel nacional, han dado con la clausura de 16 boticas que se dedicaban a vender medicamentos y dispositivos médicos vencidos y almacenados de manera inadecuada.

La serie de operativos se realizaron tras la coordinación del Ministerio de Salud (Minsa) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, Sur, Norte y Este. Los operativos se han realizado en forma simultánea en el Cercado de Lima, San Martín de Porres, Ate y Villa María del Triunfo.

En las intervenciones se dio la incautación de medicamentos, dispositivos médicos vencidos, falsificados, sin registro sanitario y en mal estado de conservación.

Conoce las 16 boticas cerradas

Así, se dio con clausura de 16 establecimientos de venta medicamentos entre las que se encuentran: