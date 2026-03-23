¡Alerta en salud pública! Cierran 16 boticas por vender medicamentos vencidos y mal almacenados

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/03/2026
Una nueva en alerta en salud alerta a la población peruana. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó sobre el cierre de 16 boticas a nivel nacional por significar un riesgo para la salud pública. Ello, por realizar la venta de medicamento vencido y mal almacenado. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro personas producto de los operativos.
16 boticas clausuradas por vender medicamento vencido
Diversos operativos a nivel nacional, han dado con la clausura de 16 boticas que se dedicaban a vender medicamentos y dispositivos médicos vencidos y almacenados de manera inadecuada.
La serie de operativos se realizaron tras la coordinación del Ministerio de Salud (Minsa) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, Sur, Norte y Este. Los operativos se han realizado en forma simultánea en el Cercado de Lima, San Martín de Porres, Ate y Villa María del Triunfo.
En las intervenciones se dio la incautación de medicamentos, dispositivos médicos vencidos, falsificados, sin registro sanitario y en mal estado de conservación.
Conoce las 16 boticas cerradas
Así, se dio con clausura de 16 establecimientos de venta medicamentos entre las que se encuentran:
- Cercado de Lima: En la cuadra 6 del jirón Chancay, se cerraron cinco boticas en donde se incautó aerocámaras para inhalador (para el tratamiento contra el asma) y agujas para inyecciones vencidas. Además, se encontró dispositivos guardados en altas temperaturas..
- San Martín de Porres: Se dio el cierre de cuatro boticas por no contar con la presencia del farmacéutico responsable. Se trata de "El Pacífico", ubicada en la cuadra 6 de la Av. Zarumilla, "Hogar y Salud" en la Av. Tomás Valle, "America" y "Mi Ahorro" en las cuadras 2 y 5 de la Av. Eduardo de Habich, respectivamente.
- Ate: Cuatro establecimientos informales fueron cerrados entre los que se encuentran: Botica Farmabiotic, ubicada en calle La Esperanza 515; Botica y Bazar, ubicada en la Av. La Esperanza 99; Librería Bazar, ubicada en Av. Alfonso Ugarte Mz. C, Lt. 10, Asoc. 1 de enero; y Botica D&L Farma, ubicada en A.H. San Antonio Mz. B, Lt. 21.
- Villa María del Triunfo: El operativo se realizó alrededores del mercado Cooperativo "San Gabriel" donde se cerraron tres establecimiento: Botica Joven (Jr. San Eugenio 180), Botica Duo Farma (Jr. San Antonio 315) y la Botica G y F (Jr. San Eugenio 178).