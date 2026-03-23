Detienen a 8 personas por BRUTAL ATAQUE contra un capibara: Casi muere por las heridas

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un reciente episodio de maltrato animal ha provocado el rechazo generalizado en Brasil. Las autoridades de Río de Janeiro procedieron con la captura de ocho individuos tras ser señalados por agredir violentamente a un capibara, especie silvestre protegida que destaca por su temperamento dócil y su presencia común en diversas áreas metropolitanas del país.

El ataque ocurrió durante la noche del viernes 21 de marzo en Ilha do Governador, un barrio popular cercano al aeropuerto internacional de la ciudad. De acuerdo con la policía, los agresores utilizaron palos y barras de hierro para golpear al animal, en un acto calificado como de "extrema crueldad".

Las autoridades lograron identificar a los responsables gracias a imágenes de cámaras de vigilancia. Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad. La intervención policial se concretó el sábado, pocas horas después de ocurrido el ataque.

El comisario Felipe Santoro, jefe de la 37.ª Comisaría, calificó el ataque como un crimen brutal que conmociona a la sociedad, enfatizó que el animal se encontraba en el lugar sin suponer ningún riesgo para terceros.

"Había ocho personas contra un animal completamente indefenso", agregó.

Un animal símbolo

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), conocido también como carpincho o chigüiro, es el roedor más grande del mundo y forma parte del paisaje cotidiano de Río de Janeiro, especialmente en zonas cercanas a lagunas y ríos.

En este caso, se trata de un macho de aproximadamente 65 kilos que fue trasladado de urgencia al Centro de Atención de Animales Silvestres de la universidad Estacio, donde permanece bajo cuidado especializado con un diagnóstico crítico.

"Sufre un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y múltiples lesiones en la espalda", explicó Jeferson Pires, veterinario y responsable del centro.

Un lamentable episodio de maltrato animal

El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por el maltrato animal en Brasil. El caso ha reabierto el debate sobre la violencia hacia animales y su vínculo con problemáticas sociales más amplias.

La agresión contra un animal indefenso, en un espacio urbano y sin provocación, ha generado una fuerte reacción en redes sociales y en la opinión pública.

Mientras el capibara lucha por sobrevivir, el proceso judicial contra los detenidos avanzará en medio de una presión creciente para que este tipo de actos no queden impunes. Un episodio que, más allá de la brutalidad, expone una señal de alarma sobre los límites de la violencia en la sociedad.