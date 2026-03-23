Ayacucho: Más de 400 damnificados por el terrorismo accederán a reparaciones por RUV

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Ayacucho, la justicia se empieza a asomar para las personas afectadas por la época del terrorismo y violencia del periodo 1980-2000, que marcó la historia de nuestro país. Este 20 y 21 de marzo, más de 420 pudieron acceder al Registro Único de Víctimas (RUV).

420 afectados por el terrorismo podrán acceder a reparaciones del Estado

Esto fue posible en el marco de una campaña integral de documentación, registro y entrega de certificados del RUV para estas víctimas. La iniciativa fue desarrollada por el Consejo de Reparaciones en la provincia de Huamanga.

La actividad se realizó en la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, permitiendo acercar los servicios del Estado a ciudadanos que, aproximadamente 40 años después, aun enfrentan dificultades para acceder a estos trámites.

Los damnificados pudieron iniciar o continuar su inscripción en el RUV y obtener certificaciones indispensables para acceder a programas de reparaciones contemplados en la Ley N° 28592.

La jornada contó con la participación de las municipalidades de Huamanga, Huanta y distritos aledaños, de forma que se amplió la cobertura, garantizando una atención especializada.

La actividad también estuvo articulada con la presencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones y los módulos RUV del Gobierno Regional de Ayacucho.

Más de 400 damnificados por el terrorismo de los años 80 recibirán reparaciones del Estado desde este año.

A su vez, la campaña contó con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), la Defensa Pública y la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estas entidades brindaron orientación sobre los programas de reparación, acceso a becas educativas y asesoría legal gratuita.

La iniciativa, que benefició a cerca de 420 personas afectadas, es propia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), bajo el liderazgo del ministro Luis Jiménez Borra, y respondió a la misión de garantizar el acceso efectivo a los derechos de las víctimas de este periodo.

Gobierno declara estado de emergencia en vía Los Libertadores

Este lunes 23 de marzo, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre de la Ruta Nacional PE-28 (vía Los Libertadores) en el tramo que comprende la zona de San Clemente, provincia de Pisco, y la región Ayacucho, por afectaciones críticas.

Según la Nota de Elevación N.º 178-2026-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, entre el puente Mesie y Occollo (vía Los Libertadores) se presentan daños que comprometen la operación segura del servicio de transporte terrestre.

Asimismo, han sido identificados tramos en situaciones críticas, considerados de nivel medio y alto.

Cerca de 420 personas afectadas por el periodo de violencia de 1980 al 2000 en Ayacucho fueron atendidas en una campaña donde accedieron a documentación, registro y entrega de certificados del Registro Único de Víctimas (RUV).