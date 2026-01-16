Cerca de 6.9 millones de jóvenes votarán en las Elecciones 2026: Representan al 25 % del electorado nacional

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco menos de tres meses de llevarse a cabo las elecciones generales 2026, y teniendo como base el padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre último, el integrante de la Asociación de Derecho Electoral y Constitucional, Jean Carlos Rodríguez, reveló el estimado de jóvenes que sufragarán el próximo 12 de abril.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo revelado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), son finalmente, 27 325 432 los peruanos hábiles a emitir su voto, de los cuales el 95 % (26 114 619) sufragarán en todo el territorio peruano; mientras que, el otro 5 % de connacionales (1 210 813), lo realizarán desde el extranjero.

Importante cantidad de jóvenes serán parte de la jornada democrática

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", Rodríguez señaló, que en la jornada democrática que determinará la elección de las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años, serán aproximadamente 6,9 millones de jóvenes los que se harán presentes en las urnas.

Vale destacar, que esta cantidad representa el 25 % del electorado nacional, siendo el rango de edad de 18 a 29 años. En ese sentido, destacó que cerca de 2,5 millones de jóvenes peruanos harán su derecho a voto por primera vez en abril próximo.

"Es decir, son jóvenes de alrededor de 20 a 17 años que recién van a cumplir la mayoría de edad, que van a votar por primera vez y también van a pasar pues por esta experiencia de votar por primera vez por un Congreso bicameral", mencionó.

¿Cómo quedó establecido el padrón electoral?

Según lo revelado por el Reniec en octubre último, del total del padrón electoral, las mujeres representan el 50.45 % (13 803 778) y los hombres el 49.55 % (13 570 433). Asimismo, de los 27 325 432 votantes hábiles, 26 181 809 tienen registrado un lugar de domicilio dentro del país (95.65 %) y los otros 1 192 402 (4.4 %) figuran en el extranjero.

Cabe señalar que, el Departamento de Lima concentra la gran masa electoral (8 683 109 - 31.7 %), de este, Lima Metropolitana alberga a 7 853 225 votantes (28.7 %). Por su parte, el distrito de San Juan de Lurigancho es la jurisdicción con más electores del Perú (816 335 - 3 %). A nivel regional, La Libertad, Piura y Arequipa, son las regiones con mayor votantes.

Del mismo modo, pese a sus constantes campañas itinerantes en diferentes puntos del país, el registro contempla que 103 827 votantes acudieran a las urnas con DNI de menor de edad, otros 2 001 447 lo harán con el documento vencido. Asimismo, 21 794 022 de ciudadanos (79.75% del padrón), cuentan aún con el DNI convencional y 5 531 410 poseen el DNI electrónico (20.25%).

Según los especialistas en derecho electoral, el voto de los jóvenes será clave en los comicios de abril próximo, los candidatos políticos esperan conseguir su respaldo para llegar a Palacio de Gobierno.