Extorsiones han disminuido un 39% en comparación al 2025, asegura premier Arroyo: "La fuente es el INEI"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Arroyo anunció que los casos de extorsión habrían presentado una reducción de 39%; ello en comparación al 2025, en el plazo desde enero hasta lo que va del año. Según precisó, este dato se ha obtenido del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Homicidios y extorsiones habrían disminuido

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros se pronunció respecto al trabajo que se viene realizando desde el Ejecutivo en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En esa línea, Arroyo precisó que tanto los delitos por homicidio como por extorsión han presentado una disminución en comparación al 2025. En el primer caso, habría reducido en un 9.4% y, en el caso de las extorsiones, habrían disminuido en un 30%. Esto entre enero hasta lo que va del año.

"Vamos a hacer un paralelo 2025-2026, en las fechas digamos de enero al día de hoy, del año pasado a ahora, en homicidios, por ejemplo, un poco más del 9.4% y en extorsiones 39%, claro son indicativos que nos dan, pero hay que sostenerlo", dijo a Panorama, el último domingo 23 de marzo.

Según el presidente del Consejo de Ministros, estos datos fueron obtenidos por el INEI, el cual también habría obtenido información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual habría sido comparada con dicha institución. "Yo tengo la fuente y la voy a alcanzar", indicó.

"No es un triunfalismo"

Cabe mencionar que, a pesar de que se habría presentado dicha reducción, el Ejecutivo no lo está tomando como un tipo de "triunfalismo". Arroyo ratificó nuevamente que los datos son reales y, por ello, tienen la idea de mantener la cifra de reducción.

"En eso estamos empeñados, desde esta semana que hemos estado dándole muy fuerte para justamente trazar todos esos eventos que vamos a hacer, pero todo llevado a conseguir unas elecciones justas y transparentes y contribuir también para que la población tenga un poco más de tranquilidad", enfatizó Arroyo.

Estas declaraciones se realizan en el marco de constantes ataques armados por parte de bandas criminales que continúan extorsionando a empresas de transporte público, comerciantes, negociantes y demás. Dichos atentados han dejado gran cantidad de conductores, pasajeros, y más ciudadanos fallecidos.

De esta manera, el premier Luis Arroyo, ha asegurado que se trabaja para enfrentar la inseguridad ciudadana y producto de ello, se verían los resultados de reducción en casos de extorsión, a pesar de que se continúan reportando crímenes contra transportistas en la capital.