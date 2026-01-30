Emergencia en Cusco: Derrumbe de ROCA que impactó bus interprovincial deja un herido de gravedad

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este jueves 29 de enero, se registró un accidente en la vía Cusco-Arequipa originado por el desprendimiento de una gran roca que cayó e impactó contra un bus de transporte interprovincial en el distrito de Quiquijana, dejando dos personas heridas con pronóstico reservado.

Un herido de gravedad tras impacto de roca contra bus

El lamentable incidente se produjo a las 2 de la tarde en la provincia de Quispicanchi, cuando el vehículo de placa CFS-606, correspondiente a la empresa "Los Rápidos del Sur", se traladaba a la ciudad del Cusco a través de la comunidad de Colca.

La roca, de regular tamaño, impactó el lado derecho del bus, hiriendo a dos pasajeros: Maryori Valderrama, de 19 años, y Marcelino Jara Zavaleta. Ante la emergencia, fue la misma unidad la que trasladó a los heridos al centro de salud de la ciudad de Urcos.

Pero fue el varón quien se llevó la peor parte. Mientras que Valderrama fue diagnosticada con policontusiones, Jara Zavaleta presenta un traumatismo encéfalo craneano grave. Debido a su estado de salud delicado, sería evacuado a la ciudad del Cusco.

Según Andina, apenas 20 minutos después, se registró otro accidente en la misma vía, que dejó también dos heridos. Esta vez, no fue originado por causa de la naturaleza, sino a raíz del despistaje de un auto, que volvó en el sector de Pikillaqta, en el distrito de Andahuaylillas.

Doble accidente se registró en la vía Cusco-Arequipa este jueves 29.

De acuerdo a la información de la Región Policial de Cusco, la unidad de placa F2L-368 era conducida por Edwin Vera (44) y, tras el vuelco, resultando lesionadas dos personas identificadas como Patricia Machacha y Jesús Vera, siendo auxiliadas a la clínica Pardo en la ciudad del Cusco.

De momento, las circunstancias en torno a este accidente vehicular están siendo investigadas.

Rayo mata a familia completa a bordo de moto en Cusco

El pasado domingo, tres miembros de una familia perdieron la vida al ser impactados por un rayo a consecuencia de una descarga eléctrica. Las víctimas se encontraban a bordo de una motocicleta lineal.

La región Cusco atraviesa una temporada de lluvias en la que estas precipitaciones pluviales suelen venir acompañadas de tormentas en su mayoría en zonas altas del territorio. Esta vez, en Espinar se produjo una tormenta eléctrica que a su vez desencadenó en un fatídico rayo.

La descarga eléctrica fue fatídica debido a que arrebató la vida a tres miembros de una familia cuando se desplazaban a bordo de un vehículo menor en la vía Espinar-Huayhuahuasi, en el distrito de Coporaque, en la provincia de Espinar, aproximadamente a las 6 de la tarde.