Aparatoso accidente de bus en el límite de Cusco y Puno: Despiste y vuelco dejan varios heridos

Este viernes por la madrugada, un bus de la empresa de transporte Interregional Power, que se dirigía de Arequipa al Cusco, se despistó y volcó en plena carretera, ocasionando un aparatoso accidente que dejó varias personas heridas, según informó Andina.

Chofer de bus pierde el control y provoca aparatoso vuelco

El siniestro vial se produjo pasada las 5 de la mañana, cuando el chofer de la unidad de placa de rodaje BOG-968 conducía hacia la ciudad de Sicuani y posteriormente a Cusco. El bus había salido desde Arequipa a las 7 de la noche del jueves 15.

El conductor perdió el control del vehículo a la altura del límite de Cusco con Puno, por causas aun en investigación, generando que este se vaya a una pendiente y se vuelque. Afortunadamente, no se registraron personas fallecidas.

Algunos heridos que despertaban momentos antes del impacto señalaron que, instantes previos, el chofer del bus había chocado contra un poste y dio una "campana".

Tras el accidente, algunos transportistas que hacen uso de la vía auxiliaron a varias personas heridas y las trasladaron a los hospitales de Sicuani Alfredo Callo Rodríguez en Cusco, donde cinco de ellos fueron ingresados de emergencia por los civiles; y Ayaviri en Puno.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional y miembros de serenazgo también auxiliaron a otro grupo de heridos para trasladarlos a una posta médica.

Fatal choque múltiple en la Panamericana Sur deja dos fallecidos

La madrugada de este miércoles, un fatídico accidente vehicular múltiple se produjo a la altura del kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur entre un camión contra un vehículo de la Municipalidad de Lima, con trabajadores que hacían trabajos de limpieza. Lamentablemente, uno de ellos falleció.

El grupo de trabajadores en la unidad pertenecen a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), adscrita a la MML. El siniestro fue originado por un trailer que trasladaba pollos cuando embistió contra el vehículo y otros carros.

Este jueves 15, el Alcalde de Lima Renzo Reggiardo acudió a los velatorios de los fallecidos, Jessica Rosales Mallma y Wilfredo Corachahua Toledo, donde se comprometió con sus familiares a brindar "todo el apoyo necesario para un sepelio digno, respaldo legal y acompañarlos hasta las últimas instancias".

Además, informaron que, el viernes 16 de enero, la Municipalidad de Lima realizará "un homenaje póstumo durante la Sesión Solemne en sus memorias (...) Como acto de respeto y duelo por el sensible fallecimiento".