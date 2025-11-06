Cercado de Lima: PNP y Serenazgo capturan a 'Los Buitres Nocturnos de Cárcamo' que asaltaban a choferes y peatones

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo golpe a la delincuencia en la capital. En el Cercado de Lima, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon a una peligrosa banda que sembraba el terror en choferes y transeúntes.

Cae banda delictiva en Cercado de Lima

A través de un operativo en el Cercado de Lima, serenos y efectivos policiales capturaron a tres integrantes de una banda de ladrones denominada 'Los Buitres Nocturnos de Cárcamo', que asaltaban constantemente en dicha zona diestra y siniestra provocando temor en las peatones y conductores.

Estos hampones se dedicaban al robo bajo la modalidad de falso aplicativo y raqueteo en el jirón Cárcamo y alrededores, en pleno estado de emergencia. La detención de estos sujetos se llevó a cabo gracias a los videos registrados por el Centro de Control de Operaciones de la comuna metropolitana.

Llamaban a sus víctimas que son taxistas por el aplicativo para solicitar el servicio de taxi y cuando llegaban a los alrededores de esta zona de la capital es ahí donde operaban y realizaban sus fechorías. Haciéndose pasar como pasajeros subían al vehículo, pero para quitarles su dispositivo móvil.

Cabe señalar que, integrantes de la Dirección de Inteligencia (Dirin), les siguió los pasos analizando sus movimientos y patrones delictivos para dar con su captura, durante varios días para de esta manera dar con su paradero y se lleve a cabo su inmediata intervención.

En tal sentido, fueron tres facinerosos que se desplazaban a bordo de una mototaxi por la avenida Argentina, previo a llegar a la intersección con el jirón Villón, cuando de pronto fueron interceptados por las fuerzas del orden que hicieron que desciendan del vehículo menor y los enmarrocaron.

¿Qué dice la investigación policial?

De acuerdo a las investigaciones, previamente a su caída, estos delincuentes habrían vendido parte de los equipos telefónicos que hurtaban en el mercado de Las Malvinas. En la intervención se logró incautar un arma de fuego con la serie erradicada, municiones calibre 9 milímetros.

Además, un gran número de teléfonos celulares los cuales se encontraban reportados como robados y una mochila que contenía variedad de chips de diferentes empresas de telecomunicaciones.

Tras ello, los tres delincuentes identificados como Julio Daniel Cerna Moreno (24), presunto cabecilla y conductor de la unidad; Jhoau Habrán Palomino Chileno (18); y Julio Alexander Moreno Pacara (18) fueron derivados a la comisaría de Conde de La Vega, en la que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.

En resumen, integrantes de la banda 'Los Buitres Nocturnos de Cárcamo fueron capturados tras un operativo policial en conjunto con personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima. Estos sujetos asaltaban a taxistas mediante la modalidad de falso aplicativo.