Cercado de Lima: Presuntos barristas desatan balacera en plena madrugada y un auto resulta afectado

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta madrugada se registró una balacera en el Cercado de Lima, luego de que dos presuntos grupos de barristas de equipos rivales se enfrentaran mientras la mayoría de personas dormían. Los vecinos de la zona afirmaron que viven atemorizados por las constantes peleas y temen que, en el futuro, una bala perdida pueda acabar con la vida de uno de ellos.

Presuntos barristas desatan balacera

Según informó nuestra reportera, Lía Rodríguez, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:50 de la madrugada en el jirón García Naranjo, cuando presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima realizaron al menos ocho disparos al aire, generando terror y alarma entre los vecinos de la zona, que a esa hora estaban descansando.

Asimismo, se informó que los hinchas de Alianza Lima habrían llegado a bordo de una motocicleta hasta el lugar, que, dicho sea de paso, es considerado territorio propio por los hinchas de Universitario de Deportes. La balacera afectó a un vehículo que estaba estacionado en la vía pública.

Los vecinos de la zona evitaron declarar a los medios de comunicación por temor a ser identificados, pero indicaron que se sienten atemorizados por las constantes peleas entre barristas, ya que podrían ser alcanzados por una bala perdida.

Asimismo, exigieron mayor presencia policial en la zona, ya que no es la primera vez que barristas protagonizan un enfrentamiento al aire libre, poniendo en riesgo la vida de las personas y causando daños materiales.

🔴🔵 Cercado de Lima: Presuntos barristas desatan balacera en el jirón García Naranjo



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Otra pelea entre barristas en VES

Hace unas horas, dos personas murieron y varias resultaron heridas tras un enfrentamiento ocurrido en Villa El Salvador. El hecho fue registrado por vecinos del grupo 13, tercer sector, quienes captaron con sus celulares el momento en que grupos identificados con camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaban en la vía pública.

Según TV Perú, el enfrentamiento dejó dos fallecidos y varios heridos, quienes fueron trasladados al hospital de emergencia del distrito. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena zona residencial, generando alarma entre los vecinos.

El video registrado evidencia cómo los involucrados utilizaron diversos objetos para atacarse. Se observan piedras, fuegos artificiales e incluso detonaciones que parecen disparos, lo que incrementó el riesgo para las personas que transitaban por el lugar. La pirotecnia habría sido empleada como un arma directa contra los rivales.

Es así que, este nuevo episodio de violencia evidencia la urgencia de reforzar la seguridad en zonas vulnerables. Los vecinos no solo viven con miedo, sino también con la incertidumbre de convertirse en víctimas. Es fundamental que las autoridades actúen con firmeza para prevenir tragedias y garantizar la tranquilidad de la comunidad.