Atropello a menor en Gregorio Albarracín: conductor ebrio embiste a niño y termina chocando contra inmueble

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad ciudadana, el menor de iniciales D.E.C.H. (6) caminaba acompañado de su familiar cuando fue embestido por la unidad de placa ACM-703, una camioneta Toyota Hilux.

Las grabaciones muestran que el vehículo subió a la vereda antes de impactar al niño y posteriormente chocar contra el muro de una vivienda. Vecinos y transeúntes acudieron rápidamente para auxiliar al menor mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Posteriormente, el niño fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue, donde permanece internado bajo observación médica, siendo diagnosticado como policontuso por accidente de tránsito, traumatismo encéfalo craneano moderado y contusión de mentón.

Conductor dio positivo al dosaje etílico

Tras la intervención policial, Ronald Hilasaca Huanca fue sometido a un examen de dosaje etílico, cuyo resultado confirmó que conducía en estado de ebriedad. Además, se verificó que la unidad circulaba con el SOAT vencido.

Durante su intervención, al ser consultado sobre si asumiría responsabilidad por lo ocurrido, respondió: "Míreme, ahora estoy aquí presente en estos momentos".

La camioneta llevaba además una gigantografía con el nombre, imagen y propaganda vinculada a una eventual aspiración política del conductor.

Cuestionan demora en atención

Vecinos y transeúntes de la zona expresaron su malestar por la presunta demora en la atención de la emergencia. Una testigo relató que tuvo que buscar ayuda personalmente ante la falta de respuesta inmediata.

"Yo llamé al SAMU y me dijeron que tenían que esperar varios reportes para enviar una ambulancia. Tuve que ir a un centro de salud para pedir una ambulancia. Una enfermera salió corriendo y cuando estábamos cerca escuchamos la ambulancia. Yo creo que ha sido fuerte ya que el auto se subió encima de la vereda. El niño es compañero de mi hija del jardín N.° 378", declaró.

Las investigaciones continúan bajo la dirección del fiscal a cargo Víctor Álvarez Esquivias para determinar las responsabilidades penales derivadas de este atropello que dejó a un menor herido en Gregorio Albarracín.