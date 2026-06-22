Tragedia vial: Un autobús se subió a la vereda dejando 5 heridos y una fallecida

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tarde donde se desarrollaría con normalidad actividades deportivas en la zona de un famoso skate park, terminó en una profunda tragedia, luego de que una 'micro' se subió a la vereda, atropellando a varias personas y provocando la muerte inmediata de una mujer.

Operativo de asistencia y emergencia

El fatal episodio ocurrió pasadas las 7 de la noche sobre la concurrida zona costera de la ciudad. El vehículo, por razones que son motivo de una investigación judicial, perdió el control total, se desvió de su trayectoria y terminó impactando violentamente contra un grupo que circulaba allí.

Las autoridades locales confirmaron que la víctima falleció de forma instantánea tras el violento impacto. Además, al menos cinco personas resultaron con lesiones de distinta gravedad, siendo trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde reciben atención médica especializada por los equipos de profesionales.

En el operativo de emergencia participaron diversas fuerzas de seguridad, incluyendo personal policial, dos dotaciones de bomberos y miembros de Defensa Civil. La zona fue rápidamente vallada para facilitar las tareas de asistencia a los heridos y permitir que los peritos trabajaran con absoluta tranquilidad técnica.

Investigación sobre el siniestro

El número de afectados podría modificarse mientras avanza la asistencia a las víctimas en el centro médico. El despliegue de los equipos de rescate resultó fundamental para organizar el traslado rápido de los heridos y garantizar que el resto de transeúntes estuvieran protegidos.

Los investigadores se encuentran recolectando testimonios valiosos y analizando posibles fallas técnicas o humanas que pudieron causar esta tragedia marplatense. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado del chofer y el funcionamiento del sistema de frenos del colectivo.

Los peritos trabajan intensamente en el lugar del hecho para determinar si el suceso fue producto de una negligencia, una falla mecánica inesperada o condiciones externas. Este análisis es crucial para definir responsabilidades legales y brindar respuestas claras a las familias de las personas afectadas.

La comunidad marplatense permanece consternada ante la magnitud de este suceso, que alteró la tranquilidad habitual del paseo costero durante la tarde del lunes. La fiscalía ha tomado intervención inmediata, ordenando medidas de prueba urgentes para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias reales acontecidas.

Este trágico accidente que dejó una mujer muerta y cinco heridos tras el choque de un colectivo en la vereda de Mar del Plata continúa bajo pericias. Las autoridades trabajan para esclarecer las causas de esta tragedia ocurrida en el skate park de la ciudad costera.