José Jerí ratifica su permanencia en la Presidencia hasta el 28 de julio del 2026

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

¡Seguirá hasta el final! El presidente de la República, José Jerí, durante reunión con alcaldes en Palacio de Gobierno, ratificó su permanencia como jefe de Estado hasta 28 de julio del 2026. Según detalló, el diálogo será lo que primará durante su mandato.

José Jerí no dejará el cargo como presidente del Perú

En la noche del jueves 9 de octubre, José Jerí fue designado como presidente del país tras la vacancia de Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente". Debido a una serie de acusaciones en su contra, su gobierno de transición se ha visto envuelto en una serie de cuestionamientos y críticas, puesto que distintos personajes del ámbito político piden que dé un paso al costado del cargo.

Tras esta incertidumbre sobre su futuro en el sillón presidencial, José Jerí, quien se encontraba en la mañana de este martes, 14 de octubre, en el Gran Comedor de Palacio, en una reunión con los burgomaestres de los diferentes distritos de la capital, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que continuará con su mandato hasta 28 de julio del próximo año.

"Que más allá de las discrepancias que puedan existir o desplantes, finalmente, el compromiso no es con la persona que ejerce la presidencia, sino con el país, así lo deberían entender algunas autoridades que, tal vez, deberían estar acá presentes. (...) Pero el diálogo siempre tiene que ser el norte principal, esa es la política que tiene esta Presidencia hasta 28 de julio del 2026 ", expresó.

Noticia en desarrollo...