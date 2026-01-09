Tula Rodríguez confiesa la relación que tiene con Pilar Arana: "Mi familia la quiere mucho"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica sobre la relación entre Tula Rodríguez y Pilar Arana volvió a encenderse, pero esta vez con una aclaración de la conductora. En diálogo con las cámaras de América Espectáculos, explicó cómo es realmente su vínculo con su compañera del podcast Pituconeras, tras los rumores que circulan en redes sobre un supuesto romance.

Tula habla de su relación con Pilar Arana

Durante la entrevista, Tula Rodríguez fue directa y aseguró que su relación con Pilar Arana es completamente amistosa. "No, para nada, Pilar y yo somos bien 'hetero' ; es más, te puedo asegurar que ella disfruta más de la papeleta (salir con chicos) que yo. Mi familia la quiere mucho y yo a ella", confesó la conductora.

Así, Tula Rodríguez aclaró que la complicidad que muestran en redes y en su podcast Pitukoneras ha llevado a que algunos usuarios malinterpreten la relación entre ambas. La conductora enfatizó que no hay romance, sino un vínculo de respeto y cariño que ha crecido con los años.

Tula 'confronta' a Johanna San Miguel

En un clip de TikTok, Johanna San Miguel reapareció recreando su etapa como conductora de América Espectáculos. En un momento, levantó las manos hacia arriba para referirse a Gisela Valcárcel y hacia abajo al mencionar a Tula Rodríguez, un gesto que en 2009 se interpretó como minimización.

Acto seguido, Tula Rodríguez reaccionó con humor, bajándole el brazo a Johanna San Miguel y diciendo: "¿Qué pasó, 'Chata'? ¿Qué te hice? A ver, dímelo en mi cara".

Ante el careo, Johanna respondió medio tímida: "Yo quería ser jurado de El gran show, pero nunca me llamaron". Sus palabras hicieron que Tula no pudiera contener la compasión: "¿Era por necesidad económica o laboral? Te entiendo, sé lo que es pasar hambre. Y ahora que estás en nada, te entiendo al 100%".

Pero lo más divertido llegó cuando la actriz de Los otros Concha tomó la posta y se puso en el lugar de Johanna como conductora, aprovechando para lanzarle un dardo sutil y compararla con Katia Palma, imitando los mismos movimientos que la recordada 'Queca' había usado en 2009 para referirse a ella y a Gisela Valcárcel.

Con estas declaraciones, Tula Rodríguez confesó la relación que tiene con Pilar Arana, dejando claro que todo se basa en amistad y complicidad profesional. Así, la conductora puso fin a los rumores en redes sociales y reafirma el vínculo cercano que mantiene con su compañera de podcast y amiga de años.