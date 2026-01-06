Terror en Huaura: Identifican a colectiveros víctimas de doble homicidio durante partido de fútbol

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una terrible escena del crimen convirtió un partido de fútbol en una escena de doble homicidio cuando dos sicarios asesinaron a quemarropa a un dos colectiveros en Huaura.

El hecho criminal ocurrió ante la presencia de familias y menores de edad que se encontraban en el recinto. Los criminales huyeron y no se conoce su paradero.

Víctimas identificadas

Dos víctimas que forman parte del poderío del crimen organizado en el territorio peruano. Mientras se realizaba un partido de fútbol al interior de un complejo deportivo terminó con la trágica muerte de un padre de familia y un compañero del gremio de transporte.

El hecho ocurrió mientras se realizaba un encuentro deportivo en el sector El Paraíso en el distrito de Santa María cuando dos sicarios armados ingresaron en inmediaciones de la instalación y dispararan a quemarropa.

Producto del ataque dos personas fallecieron. La víctima identificadas como Walter Ramos Leyva (24) falleció en el acto debido a la gravedad de los impactos de bala. El hombre deja a un niño huérfano de 4 años.

Por su parte, una segunda víctima identificada como Editihiel Torres también falleció camino al hospital regional de Huacho pese a los esfuerzos del personal de salud que intentaron salvarle la vida. Al llegar al centro de salud solo confirmaron su fallecimiento. También deja en la orfandad a un menor de 8 años.

El crimen generó el pánico entre los asistentes del partido entre los que se encontraban menores de edad y familiares de los trabajadores de transporte público.

Se maneja como hipótesis inicial que se trataría de un ataque extorsivo producto del cobro de cupos al sector de transporte público en los paraderos en la ciudad de Huacho.

Seis fallecidos en Huaura a pocos días del inicio del 2026

A pocos días de iniciado el 2026, ya se han registrado seis homicidios en la provincia de Huaura producto del sicariato y el avance del crimen en el norte chico del país.

Las cifras evidencian de forma alarmante el aumento de los hechos delictivos en todo el territorio peruano. Durante el 2025, se registraron al menos 80 asesinatos en la provincia de Huaura, cifra alarmante para la ciudad norteña.