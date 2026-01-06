José Antonio Kast llegó al Perú: Presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un día después de ser proclamado presidente electo de Chile, José Antonio Kast ha llegado a terriorio peruano. Este martes 6 de enero por la noche, el líder del Partido Republicano arribó al Aeropuerto Jorge Chávez y se prepara para ser recibido por José Jerí.

José Jerí y José Antonio Kast se reunirán al mediodía

La llegada del mandatario electo chileno estaba programada para las 6:05 de la tarde del martes. Según constató Exitosa, Kast se retiró de las instalaciones del terminal aéreo cerca de las 6:50 de la tarde, acercándose a horas de la noche.

Como parte de su gira por varios países del continente, José Antonio Kast será recibido alrededor de las 11:45 de la mañana de este miércoles 7 de enero en Palacio de Gobierno por el Presidente de la República, José Jerí.

Según indicó la Presidencia, durante la reunión se a bordarán asuntos de interés bilateral, la seguridad de las fronteras y el flujo de migración. Además, ambas autoridades tratarán sobre la coordinación de las Policías y las Fuerzas de Defensa de los Estados.

Horas antes de su arribo a la capital, el político de ultraderecha conservadora difundió un video desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, donde declaró ante la prensa local e interactuó con algunos ciudadanos chilenos.

"Viajé a Perú para reunirme con el presidente José Jerí y avanzar en un trabajo conjunto frente al fenómeno migratorio. La migración irregular es un desafío regional que exige coordinación, decisiones responsables y cooperación entre países", se lee en la descripción del video.

Postura de Jerí y Kast sobre acontecimientos en Venezuela

La visita de Kast forma parte de una gira que emprenderá por diversos países y que fue anunciada previamente por él en su cuenta de X.

En particular, su encuentro con el Ejecutivo en Perú se dará en medio de un escenario complejo y de incertidumbre en Venezuela, tras el ataque militar aéreo que ejecutó el Gobierno de Estados Unidos y que resultó en la captura y posterior encarcelamiento de Nicolás Maduro.

Un día después de la histórica intervención, la Presidencia informó que el presidente José Jerí sostuvo esta tarde una nueva comunicación telefónica con el electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas armadas estadounidenses.

Por ello, las políticas migratorias en conjunto serán prioridad durante la reunión de autoridades.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó a territorio peruano en horas de la noche del martes 6 de enero. En las próximas horas, será recibido por José Jerí en Palacio de Gobierno.