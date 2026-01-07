Trump ordena a Venezuela cortar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, según ABC

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien asegura tener el "control" de Venezuela ahora, ha ordenado al país a cortar relaciones con potencias mundiales como China y Rusia, como parte de una serie de exigencias, según informó ABC News.

EEUU ordena a Venezuela expulsar potencias aliadas

Según funcionarios citados por la cadena televisiva, el jefe de la Casa Blanca habría comunicado a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, que su país deberá "cumplir" con finalizar vínculos con Cuba, Irán, China y Rusia antes de extraer y comercializar su petróleo.

Esto quiere decir que, de acuerdo a información de estos dirigentes federales, EE.UU. busca ser la única relación petrolera del país caribeño, lo que favorecería al país norteamericano en la venta de crudo pesado.

Uno de los funcionarios resulta ser Marco Rubio, el secretario de Estado. En una sesión informativa con legisladores de EE.UU., dijo creer poder presionar a Caracas, pues sus petroleros están llenos.

China y Venezuela habían mantenido estrechas relaciones, antes de decir por

Asimismo, Rubio, quien ha sido confirmado como líder principal de la transición de Venezuela a manos del país norteamericano, advirtió que Venezuela estaría a un par de semanas en caer en la insolvencia financiera de no vender sus reservas.

Venezuela aun no ha emitido un nuevo pronunciamiento oficial en respuesta a la presunta exigencia dada a conocer.

Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

Trump anunció este martes que el régimen chavista acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país. El anuncio fue realizado a través de la red Truth Social y precisó que el crudo será vendido a precio de mercado, con los fondos bajo control de su administración.

"Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos", afirmó.

El mandatario informó sobre la orden que dio al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de inmediato. El petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

Según fuentes consultadas por Reuters, Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar el envío de crudo a refinerías estadounidenses, lo que podría redirigir cargamentos originalmente destinados a China.

"Ningún externo gobierna Venezuela", afirmó Delcy Rodríguez

Este martes, la mandataria interina venezolana señaló que "ningún agente externo gobierna" el país, en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que parte de su administración coordinará la transición tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.