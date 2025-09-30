Chorrillos: Alcalde Fernando Velasco denuncia amenazas de muerte por invasores de terreno

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, ha denunciado amenazas de muerte por parte de invasores de terreno a través de imágenes, audios e inclusive han dejado un arreglo floral para difunto en la casa de su padre.

Alcalde de Chorrillos denuncia amenazas

A través de un video, el burgomaestre reveló que es víctima de constantes amenazas en los últimos días. Al respecto, narró que el pasado viernes 28 de septiembre por la mañana hubo la presencia de invasores de terreno en una playa chorrillana.

"Un grupo de traficantes de terreno que vienen desde María del Triunfo, Villa El Salvador y desde el cono norte ingresaron por quinta vez, hicieron el intento de poder invadir la playa La Chira. Por quinta vez el municipio de Chorrillos los sacó de ese terreno que no se les toca, es un área pública que está dentro de la línea de alta marea", señaló".

Además, reveló que junto a estas personas a quienes catalogó de "facinerosos" llegó "un coronel de la Policía con un carro del Estado y con seguridad del Estado". Asimismo, detalló cómo fue su ingreso a la playa La Chira.

"El propietario es el Ministerio del Interior y la placa es EPF-882. Este coronel de la Policía en actividad con seguridad del Estado, usando recursos del Estado (...) hace justamente que ellos (invasores de terreno) entren adelante y en la parte de atrás permitieron de que ingresen tres carros volquete con gente de mal vivir y con bloques de concreto para poder cercar", aseveró la autoridad edil de Chorrillos.

Llamado al ministro del Interior

En diálogo exclusivo con Exitosa, el alcalde Velasco Huamán se dirigió al ministro del Interior, Carlos Malaver, en referencia que tras la presencia de invasores de terreno en la playa La Chira algo le causó "extrañeza y preocupación".

"Durante esta semana se han destapado una serie de denuncias contra la Policía (...) Ese día que ingresaron estos traficantes de terreno llegó adelante como abriendo campo llegó un carro del Estado que está escrito a nombre del Ministerio del Interior", explicó.

Asimismo, añadió que fueron tres camiones junto a un cuarto vehículo que tenía "120 traficantes de terreno" a fin de "cercar un perímetro que se encuentra dentro de la línea de alta marea".

Posteriormente, pidió al titular del Interior: "Quiero pedirle quién ese ese coronel que ha venido a apoyar, apañar a estos traficantes".

Así, el alcalde Chorrillos denunció que viene recibiendo amenazas las cuales las relaciona con la presencia de traficantes de terrenos que quisieron invadir, días atrás, la playa La Chira.