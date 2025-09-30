Maduro sobre el inicio de Navidad en Venezuela: "El adelanto es la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Venezuela se prepara para el inicio de la Navidad, luego que Nicolás Maduro semanas atrás ordenara que se adelante esta fecha festiva casi tres meses al día oficial de su celebración. Al respecto, el presidente de dicho país resaltó la importancia de ello.

Nicolás Maduro resalta adelanto de Navidad

Este martes 30 de septiembre, el mandatario venezolano se pronunció sobre el adelanto de la Noche Buena en su país, en el segmento llamado 'Navidad' de su programa televisivo.

"El miércoles arranca toda la actividad de económica, comercial y la rumba en Venezuela (...) Este adelanto de Navidad nos va a funcionar a nosotros como una vacuna. El adelanto de Navidad es la mayor vacuna que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas, los violentos", manifestó.

Vale señalar que esta es la segunda vez que Nicolás Maduro ordena que se adelante una de las fechas más importantes del calendario a nivel mundial. Lejos de tratarse de un heco inédito, desde 2013, es una determinación que toma desde que se convirtió en presidente de Venezuela desde 2013.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que "para los amargados no habrá Navidad". Asimismo, en rueda de prensa dijo que el país se encuentra "en paz" y "esperando la llegada de la Navidad".

Con este decreto, Venezuela vuelve a destacarse como uno de los pocos países del mundo en iniciar oficialmente la Navidad con más de 80 días de anticipación, un acto que, para algunos, refleja el deseo de esperanza colectiva y, para otros, un intento del gobierno por cambiar el estado de ánimo social en medio de las dificultades.

🇻🇪 | Mañana empieza las celebraciones de navidad en Venezuela y así lo cuenta el presidente Nicolás Maduro: "El adelanto de la navidad es la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados". pic.twitter.com/esValmmKpX — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 30, 2025

Impacto en la economía

Vale indicar que este adelanto de Navidad, fue anunciado por el presidente Maduro desde el pasado martes 9 de septiembre, resaltando que será un nuvo intento de "fomentar la economía".

En aquella ocasión, la noticia se dio a conocer en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, en la que afirmó que se aplicará la misma fórmula de años anteriores. "Nos ha ido muy bien para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad", acotó.

Desde aquella vez, ya se han decorado varias áreas de la capital entre las que resalta el Paseo de Los Próceres, que cuenta con fuentes y estatuas de líderes independentistas. Maduro ha explicado que es una fórmula que ha funcionado muy bien para la economía de Venezuela.

En resumen, Venezuela se prepara el inicio de Navidad, este miércoles 1 de octubre. Al respecto, Nicolás Maduro ha resaltado este adelanto de Noche Buena.