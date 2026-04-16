San Juan de Miraflores: Atacan a balazos a padre de tres hijos que conducía unidad de "Los Rojitos"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque contra un transportista se registró esta madrugada en San Juan de Miraflores. El conductor de una combi de la línea "Los Rojitos" fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido con normalidad y con una pasajera a bordo. Además, el hermano del chofer indicó que actualmente lucha por su vida en un hospital, ya que tiene tres hijos.

Balean a chofer de 'Los Rojitos'

Según información preliminar, el conductor resultó herido de bala tras ser atacado en el paradero número ocho, en Pamplona Alta. Fuentes policiales confirmaron que el chofer se trasladaba en su combi como parte de sus labores diarias cuando, repentinamente, fue interceptado por una moto lineal con dos sujetos a bordo.

El ataque ocurrió a la altura de la cuadra ocho de la avenida Prolongación San Juan. Los delincuentes interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el conductor, impactándolo a la altura del tórax. Fue la propia esposa del chofer quien lo auxilió y lo trasladó al hospital María Auxiliadora.

Actualmente, se informó que su pronóstico es reservado, y su hermano reveló que el conductor recién había empezado a trabajar en esa ruta hace unos días. Por ello, su familia lamenta profundamente la situación, ya que tiene tres hijos que lo esperan en casa.

🔴🔵 SJM: Atacan a balazos a padre de tres hijos que conducía unidad de "Los Rojitos"



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La Policía Nacional del Perú acordonó la zona donde ocurrió el ataque para recoger evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Cabe resaltar que este es el segundo atentado contra un conductor en menos de 12 horas, pues anoche también atacaron a un chofer en Barrios Altos.

Antecedentes con "Los Rojitos"

Hace un mes, un lamentable caso de extorsión contra transportista enlutó a la ciudad tras el atentado en contra de la combi 'Los Rojitos' durante la noche del martes 17 de marzo en el distrito de San Juan de Miraflores. Producto del ataque tres personas, el conductor y dos pasajeros, perdieron la vida a manos del crimen organizado.

El atentado en contra de la combi 'Los Rojitos' quedó completamente registrado por una cámara de seguridad ubicada en la avenida Miguel Iglesias, cerca del paradero Arco Alemana; lugar que captó al sujeto armado.

En el video se observa que alrededor de las 6:20 p.m. el criminal se aproximó hacia el vehículo desde un extremo de la avenida portando una casaca de color negro y pantalón de color claro. Una vez frente a frente a la combi dispara a quemarropa contra el conductor de 22 años y dos víctimas más.

Además, se muestra que el criminal perpetúa el ataque y se retira por el mismo lugar por el que llegó. Según los testigos de la zona, el sujeto habría huido a bordo de una motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas. El primero de ellos el conductor Jorge Félix Vargas, quien solo llevaba entre dos a tres meses en el rubro. El familiar de la víctima indicó que la empresa estaba amenazada a pagar cupos a dos bandas criminales. Indicó que incluso cambio el número de su celular para evitar los extorsiones y critica la falta de resultados por parte de la Policía Nacional.

Es así que, este nuevo atentado revive el horror ocurrido hace un mes en la misma línea "Los Rojitos", cuando un ataque extorsivo dejó tres muertos, entre ellos el joven conductor Jorge Félix Vargas. Pese a las denuncias por cobro de cupos y amenazas constantes, los transportistas continúan trabajando en medio del miedo, mientras crecen los cuestionamientos por la falta de resultados efectivos frente al crimen organizado.