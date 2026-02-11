Papa León XIV concede audiencia a José Jerí para mayo del 2026: Lo invitará personalmente al Perú

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el papa León XIV concedió una audiencia al presidente José Jerí Oré para el próximo 11 de mayo, con la finalidad de que le transmita la invitación del Estado peruano para que visite el Perú en los próximos meses.

De acuerdo con lo informado por "Torre Tagle", la Santa Sede confirmó y agendó el encuentro de ambos personajes, a dos semanas de que el canciller Hugo de Zela anunciara la Buena Nueva para la júbilo de millones de católicos y, en especial, de los chiclayanos, quienes esperan con muchas ansias su regreso tras iniciar su pontificado en mayo del 2025.

(Noticia en desarrollo...)