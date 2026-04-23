Festival Aéreo BALP Lima 2026: FAP realizó ensayo general de maniobras aéreas y paracaidismo

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante un ensayo espectacular que inició a las 11:00 a. m. de hoy jueves 23 de abril, los asistentes pudieron ser testigos del impresionante entrenamiento del Viper Demo Team de Estados Unidos.

A bordo de un potente F-16, los pilotos norteamericanos dejaron a todos boquiabiertos con maniobras de alta velocidad, marcando solo el inicio de lo que será una fiesta aeronáutica sin precedentes este fin de semana.

Acrobacias y adrenalina en el Festival Aéreo 2026

La Escuadrilla Bicolor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) se robó los aplausos con formaciones cerradas, demostrando el nivel de entrenamiento de los pilotos peruanos. A ellos se sumaron los "Caballeros Azules", el equipo de élite de las Fuerzas Especiales, quienes ejecutaron saltos de paracaidismo desde gran altura, desplegando banderas y de humo de colores.

Todo este despliegue es el último preparativo para el esperado XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026. Se trata de un evento totalmente gratuito y familiar que se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26 de abril.

Las puertas de la base aérea se abrirán desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., ofreciendo una oportunidad única para ver de cerca a los F-16 y disfrutar del talento de la FAP en un espectáculo lleno de adrenalina.

Conoce cómo participar en los sobrevuelos gratuitos sobre Lima

El acceso a estos vuelos no está restringido a personal militar ni a sus familiares; por el contrario, está abierto a todo el público civil que desee sumarse a la aventura. Sin embargo, debido a la alta demanda y por motivos de seguridad operacional, el aforo es limitado . Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:

Escaneo del código QR: El registro se realizará exclusivamente a través del código QR oficial habilitado para el festival (disponible en las plataformas digitales de la institución).

El registro se realizará exclusivamente (disponible en las plataformas digitales de la institución). Registro de datos: Deberás ingresar tu información básica para entrar en la base de datos de postulantes.

Deberás ingresar tu información básica para entrar en la base de datos de postulantes. Confirmación oficial: Tras el registro, la FAP se pondrá en contacto directamente con los ciudadanos seleccionados para coordinar el horario y los detalles del vuelo.

No se trata de un sobrevuelo cualquiera. Los asistentes tendrán la oportunidad de subir a los imponentes C-27J Spartan, conocidos por su versatilidad en misiones de transporte y ayuda humanitaria, así como a aeronaves de diversos aeroclubes que se sumarán a la jornada.

La exhibición aérea se desarrollará en dos bloques: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en este último horario se repetirán las principales demostraciones realizadas durante la mañana.

La FAP invitó a la ciudadanía a asistir a este espectáculo aeronáutico, que reunirá a pilotos nacionales e internacionales en una jornada llena de acrobacias, destreza y emoción en el cielo limeño.