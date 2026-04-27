Emergencia en aeropuerto: Reportan al menos seis heridos tras incendio de motor de un avión

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Más de 200 pasajeros de un avión fueron evacuados de emergencia por el incendio registrado en su motor durante el despegue. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente en el aeropuerto que dejó al menos seis heridos.

Motor de avión se incendió durante el despegue: Esto se sabe

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se registró en la madrugada del último domingo. Un avión de la aerolínea suiza Swiss tuvo que abortar el despegue (había alcanzado una velocidad de 104 nudos, aprox. 193 km/h en la pista) y evacuar a sus más de 200 pasajeros en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi.

Según informó el diario 'Economic Times', uno de los motores del Airbus A330-300, vuelo LX147 con destino a Zúrich tuvo problemas y se incendió. Durante las labores de evacuación con los toboganes para este tipo de emergencias, al menos seis personas resultaron heridas de forma leve y fueron trasladas al hospital para recibir tratamiento.

"Se produjo un problema con uno de los motores. La tripulación abortó el despegue y, tras evaluar la situación, decidió, por precaución, evacuar la aeronave", precisó la aerolínea en su comunicado.

Además, se dio a conocer que un miembro de la tripulación de cabina sufrió un esguince de tobillo durante las diligencias para evacuar a los pasajeros, entre adultos y menores de edad. También se reveló que los bomberos del aeropuerto respondieron con rapidez, extinguiendo el incendio y asegurando el avión, que posteriormente fue remolcado a un lugar seguro.

Accidente en aeropuerto de Nueva Delhi bajo investigación

La Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) inició una investigación para determinar las causas exactas de la falla del motor y evaluar la gestión de emergencia por parte de la aerolínea. Se espera que el incidente sea objeto de un examen minucioso por parte de los reguladores de seguridad aérea, con posibles repercusiones en las prácticas de mantenimiento y las operaciones de vuelo de Swiss International.

Otro incidente aéreo internacional

Una comunicación entre controladores aéreos y tripulaciones, mostró cómo dos aeronaves de Lufthansa y Qatar fueron enviadas a la misma pista en Bogotá, situación que obligó a una maniobra de emergencia durante la aproximación por un posible riesgo de colisión la tarde del 19 de abril.

Tras los momentos de tensión en el aeropuerto 'El Dorado', en Colombia, la Aeronáutica Civil se pronunció con un comunicado asegurando que el incidente "en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones".

Es así que tras el incidente aéreo en Colombia se reportó otra emergencia internacional. Un vuelo de Swiss International Air Lines (SWISS) procedente de Delhi con destino a Zúrich tuvo que abortar su despegue tras reportarse el incendio de un motor.