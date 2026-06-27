SJL: Camioneta rompe reja de puente y cae al río Rímac tras choque en avenida Malecón Checa

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La caída de una camioneta al río Rímac tras un violento choque en San Juan de Lurigancho encendió las alarmas la madrugada de este sábado. El accidente, ocurrido cerca de Puente Nuevo, también dejó a una familia de cuatro integrantes herida y ha generado una investigación para determinar responsabilidades.

Según información recogida en la zona, la camioneta de color plomo circulaba por la avenida Malecón Checa cuando impactó contra un automóvil blanco en la intersección con la avenida Pirámide del Sol. Tras la colisión, el vehículo perdió el control, rompió la estructura de protección de un puente y terminó dentro del cauce del río Rímac.

Familia resultó herida tras el impacto

En el automóvil blanco viajaban cuatro integrantes de una familia: dos adultos, un menor de edad y una adulta mayor. Todos fueron evacuados de emergencia a la clínica San Pablo, donde permanecen estables y bajo observación médica.

Un familiar de los afectados señaló que la camioneta circulaba a gran velocidad y responsabilizó a sus ocupantes por el accidente.

"Ese carro ha venido a una velocidad terrible, me chocó un poquito y se pasó de frente al río, los que estaban en el carro están en la comisaría, mi nuera dice que están en la comisaría y no quieren decir quién manejaba... ellos (sus familiares) ni quieren saber eso, lo que han querido ver es la salud de su hijo, es un bebito", declaró un familiar de los heridos en el accidente.

🔴🔵 SJL: Auto cae al río Rímac tras choque en avenida Malecón Checha.



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Rescate e investigación en marcha

Las tres personas que viajaban en la camioneta (Una pareja, un menor y una adulto mayor) fueron rescatadas luego de que el vehículo terminara en el cauce del río. Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital Nacional Hipólito Unanue, también llamado hospital Bravo Chico para recibir atención médica.

Mientras tanto, la unidad permanece en el cauce del río Rímac, mientras agentes de la comisaría de Zárate y personal municipal mantienen acordonada la zona para facilitar las diligencias.

Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad instaladas en la intersección donde ocurrió el accidente. Las imágenes serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El accidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos del exceso de velocidad y la importancia de respetar las normas de tránsito. Las investigaciones continuarán en las próximas horas, mientras familiares de los involucrados esperan que se esclarezcan las circunstancias que provocaron la caída de la camioneta al río.