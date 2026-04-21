Civilización Caral: Hallan milenaria estructura para la observación astronómica en Áspero

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Impresionante y sorprendente hallazgo. El Ministerio de Cultura informó acerca del descubrimiento de una milenaria estructura para la observación astronómica, localizada en el asentamiento Áspero, ciudad pesquera de la antigua Civilización Caral, en la provincia de Barranca, en Lima.

Milenaria estructura astronómica es descubierta en Caral

El Ministerio de Cultura (MIncul) mediante la Zona Arqueológica Caral - Unidad Ejecutora 003, anunció el hallazgo de una milenaria estructura arquitectónica que guarda relación con la observación astronómica.

Este descubrimiento se localiza en Áspero, ciudad pesquera de la antigua Civilización Caral, en Super Puerto, en la provincia limeña de Barranca. Cabe indicar que, el descubrimiento estuvo liderado por el equipo de investigación que dirige la doctora Ruth Shady Solís.

En tal sentido, ello revela que la catalogada como la civilización más antigua de América contaba con un espacio especializado que habría sido utilizado para poder registrar fenómenos astronómicos entre los que resalta el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas y su relación con el entorno natural.

Así, todo hace indicar que estos conocimientos adquiridos por los habitantes de Caral habrían sido fundamentales para la toma de decisiones en actividades económicas como la pesca, el marisqueo y el intercambio con poblaciones agrícolas del valle de Supe.

Hay que mencionar que estas evidencias fueron descubiertas en el marco de la conmemoración de los 21 años de investigación, conservación y puesta en el valor del sitio arqueológico Áspero (3000-1800 a.C.). Asimismo, refuerza su notoriedad como un centro de generación de conocimiento en los orígenes de la civilización en América.

La doctora Ruth Shady brindó mayores detalles del importante hallazgo

La doctora Ruth Shady , la Zona Arqueológica Caral (ZAC) se refirió acerca del importante hallazgo. En principio, recordó que las sociedades en el Perú desde la formación de la civilización Caral tomaron "muy en cuenta" sobre la característica de nuestro territorio que es megadiverso debido a la geomorfología diferente porque está atravesada por la Cordillera de los Andes casi el 40%.

"Áspero es posterior aprendieron de Caral han tenido especialistas porque se dieron cuenta de que era necesario observar esos cambios para no tener afectaciones cuando salían a pescar y perder el recurso marino por ello han tenido también aprendido con expertos esa necesidad de conocer el movimiento astral y el efecto que la luna y otros astros tenían", detalló.

Como vemos, el Ministerio de Cultura anunció el importante hallazgo de una estructura milenaria que habría sido utilizada en la civilización Caral para registrar fenómenos astronómicos. La pieza arqueológica fue desubierta en Áspero, antigua ciudad pesquera de Caral, localizada en Supe Puerto, en la provincia de Barranca.