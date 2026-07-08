Acribillan en un chifa a ex jefe de logística del Hospital Regional de Huacho

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho ensangrentó las calles de Huacho, llevándose la vida de Javier Alberti Villanueva Loyola, de 50 años, quien se desempeñaba como funcionario de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Huaral (Emapa Huaral), en el área administrativa del nosocomio local. Este fue atacado a balazos mientras cenaba en un chifa ubicado en una de las principales zonas concurridas del distrito de Huacho, en la avenida Túpac Amaru.

Como sucedieron los hechos

Según testigos, el homicidio se produjo cuando dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta al lugar donde se encontraba la víctima. Uno de ellos procedió a descender del vehículo lineal e ingresó al chifa. Tras identificar a la víctima, el atacante abrió fuego sin piedad directamente contra el funcionario Javier Alberti Villanueva Loyola, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, provocando su muerte.

La Policía informó que los delincuentes huyeron inmediatamente después de provocar la muerte del exjefe de Logística del Hospital Regional de Huacho. Los responsables no se habrían sustraído las pertenencias de la víctima al momento del ataque, por lo que no descartan que el móvil se trate de un posible ajuste de cuentas. De ser el caso, este hecho se sumaría a un caso más de homicidio calificado en la modalidad de sicariato en la provincia de Huaura.

El suceso continúa en investigación

El Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo para las investigaciones correspondientes, mientras que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias de inmediato, inspeccionando el vehículo del fallecido para conocer los pasos previos al atentado. Asimismo, los peritos de Criminalística examinaron la escena del crimen y los alrededores para identificar a los responsables materiales.

Con ayuda de las cámaras de los establecimientos cercanos, se busca determinar hacia dónde se dirigieron los criminales tras el homicidio. Los familiares de la víctima exigen que se agilicen las investigaciones para que se identifique y se proceda con la captura y la pena correspondiente para los responsables.

Según los registros de las autoridades policiales, los casos de sicariato ya superan los 38 fallecidos en la provincia de Huaura durante esta primera mitad del año, hecho que genera preocupación entre los ciudadanos que residen en esta zona. Por ello, piden a las autoridades que se refuerce la seguridad y mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los sectores donde ya existen antecedentes de hechos criminales.