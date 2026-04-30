Keiko Fujimori arremete contra Piero Corvetto por elegir como abogado a Julio Arbizu, militante de Juntos por el Perú

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del impedimento de salida dictado contra Piero Corvetto, la candidata presidencial Keiko Fujimori criticó duramente la reciente decisión del exjefe de la ONPE, tras designar como su nuevo abogado a Julio Arbizu, militante y excandidato del Juntos por el Perú, partido de Roberto Sánchez.

"Algo que me llamó la atención y creo que es algo que debe tomarse en cuenta, fue que el abogado del señor Corvetto, es el señor Arbizu, que ha sido candidato y militante de Juntos por el Perú. Este es un hecho que también lo pinta de cuerpo entero. Porque hay dos cosas que uno, como persona, elige: los médicos y el abogado", expresó Fujimori.

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