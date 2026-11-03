Atentado en Chorrillos: disparan contra bus de transporte público 'La 91' en la av. Guardia Civil

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana vuelve a golpear al sector transporte. Alrededor de las 6:38 p. m. de este martes, vecinos y transeúntes de la avenida Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos, reportaron un violento atentado contra un bus de servicio público perteneciente a la ruta 'La 91'.

Ataque en calle concurrida

Según los primeros testimonios de usuarios y testigos en la zona, el ataque se produjo específicamente a la altura del cruce con la calle Meteoros, un tramo estratégico de la vía que conecta los cruces de la avenida Guardia Peruana y la avenida El Sol.

Los residentes de la zona indicaron haber escuchado entre cinco y seis detonaciones de arma de fuego que impactaron directamente contra la unidad vehicular, generando momentos de profundo pánico entre quienes transitaban por el lugar en plena hora de retorno a casa.

El bus la "91", balearon al chofer en chorrillos pic.twitter.com/Is703Xa6Sr — Brisa Mors (@BrisaMors) November 3, 2026

Ataque habría dejado un muerto

Hasta el cierre de este reporte preliminar, la situación al interior del vehículo permanece en intrigante reserva. Sin embargo, imágenes difundidas por transeúntes en la zona mostrarían a agentes policiales levantado el cuerpo de una persona dentro de una bolsa de cadáver hacia la parte trasera de un vehículo PNP oficial.

Se desconoce si aquel cuerpo corresponda al del conductor de la unidad; asimismo, se espera mayor información sobre el número de pasajeros que viajaban a bordo al momento del atentado o si se registran otras personas heridas producto de los impactos.

Efectivos policiales cargan cuerpo tras atendado.

Se espera la pronta llegada y el despliegue del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como de los equipos de emergencia médica, para asegurar la zona, iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas de este nuevo hecho de violencia que enluta al sector de transportistas.

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