Colegio de Profesores del Perú respalda nuevos lineamientos disciplinarios y sanciones para alumnos por faltas graves

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El decano del Colegio de Profesores del Perú, Marco Tulio Domínguez, expresó su respaldo a los nuevos lineamientos de disciplina escolar y las sanciones previstas para los estudiantes que cometan faltas graves en las instituciones educativas, luego del anuncio realizado por el Ministro de Educación, José Antonio Chang.

Colegio de Profesores del Perú respalda nuevos lineamientos disciplinarios de Minedu

Como parte de su diálogo con Exitosa el decano del Colegio de Profesores del Perú, consideró que estas disposiciones representan un avance para recuperar la autoridad en las escuelas; sin embargo, advirtió que su aplicación debe realizarse con cautela y con la participación de los padres de familia.

Asimismo, el representante del gremio docente sostuvo que es necesario establecer consecuencias frente a las infracciones cometidas por los escolares, especialmente durante la adolescencia, a fin de evitar que los estudiantes crezcan con la percepción de que sus acciones no tendrán repercusiones.

"Era hora de que hubiera ciertas vías. Nosotros siempre nos preguntábamos cómo es posible que a los estudiantes adolescentes, sobre todo desde las escuelas, se les dé un mensaje de que, por más que cometan una infracción, no va a pasar nada", señaló durante la entrevista.

En esa línea, Domínguez indicó que la ausencia de medidas correctivas puede trasladar a los jóvenes una idea equivocada sobre el cumplimiento de las normas y las consecuencias de sus actos cuando se incorporen a la sociedad. Por ello, consideró que las nuevas disposiciones podrían contribuir progresivamente a fortalecer la autoridad de las instituciones educativas.

Colegio de Profesores pide involucrar a los padres de familia

Pese a respaldar los lineamientos, el decano del Colegio de Profesores del Perú remarcó que las medidas no deben limitarse al ámbito escolar. Según explicó, es fundamental que las familias conozcan las disposiciones y comprendan que las faltas cometidas por sus hijos pueden generar consecuencias proporcionales a la gravedad de las infracciones.

Incluso, cuestionó la pérdida de autoridad de los padres de familia durante los últimos años y sostuvo que el fortalecimiento de la disciplina requiere un trabajo conjunto entre docentes, directivos y apoderados.

"Las familias tienen que tener conciencia, tienen que saber que si sus hijos cometen infracciones que ya están establecidas y hay un catálogo, seguramente va a haber una consecuencia, de la más leve hasta la más grave", manifestó.

Finalmente, el Colegio de Profesores del Perú respalda nuevos lineamientos disciplinarios y sanciones para alumnos por faltas graves, precisando la necesidad de involucrar a los padres de familia de los estudiantes.