Acribillan a balazos chofer de empresa de transporte Nazareno cuando cumplía ruta Lurigancho - Chosica

Fatal crimen
03/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 03/01/2026
La ola de criminalidad continúa cobrando nuevas víctimas en el sector de transporte. Esta vez un chofer fue acribillado a balazos mientras conducía el vehículo de la empresa de transporte Nazareno con el que trabajaba.
Acribillan a balazos a conductor de Nazareno
La tarde de este sábado 3 de enero un hecho de sangre ha remecido a la capital, precisamente en la avenida Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, en donde un chofer de la empresa de transporte Nazareno S.A. ha perdido la vida.
De acuerdo a información preliminar, la víctima mortal identificada como César Robles recibió al menos cinco impactos de bala cuando se encontraba desplazándose en un vehículo como parte de su labor diaria.