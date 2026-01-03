Acribillan a balazos chofer de empresa de transporte Nazareno cuando cumplía ruta Lurigancho - Chosica

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad continúa cobrando nuevas víctimas en el sector de transporte. Esta vez un chofer fue acribillado a balazos mientras conducía el vehículo de la empresa de transporte Nazareno con el que trabajaba.

Acribillan a balazos a conductor de Nazareno

La tarde de este sábado 3 de enero un hecho de sangre ha remecido a la capital, precisamente en la avenida Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, en donde un chofer de la empresa de transporte Nazareno S.A. ha perdido la vida.

De acuerdo a información preliminar, la víctima mortal identificada como César Robles recibió al menos cinco impactos de bala cuando se encontraba desplazándose en un vehículo como parte de su labor diaria.

#LoÚltimo #transportista acaba de ser #acribillado en #Chaclacayo. César Robles trabajaba mucho tiempo en la empresa #Nazareno, hoy mientras conducia fue #atacado a #balazos. Fue llevado de emergencia por el serenazgo.



En desarrollo... pic.twitter.com/c0cO5khmiq — Omar Coca (@OmarCoca_) January 3, 2026

Noticia en desarrollo...