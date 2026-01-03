RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
Fatal crimen

Acribillan a balazos chofer de empresa de transporte Nazareno cuando cumplía ruta Lurigancho - Chosica

Un conductor de la empresa de transporte Nazareno perdió la vida a balazos cuando se encontraba conduciendo su unidad móvil de trabajo.

Acribillan a chofer de empresa de transporte Nazareno (Foto: Composición Exitosa)

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 03/01/2026

La ola de criminalidad continúa cobrando nuevas víctimas en el sector de transporte. Esta vez un chofer fue acribillado a balazos mientras conducía el vehículo de la empresa de transporte Nazareno con el que trabajaba.

Acribillan a balazos a conductor de Nazareno

La tarde de este sábado 3 de enero un hecho de sangre ha remecido a la capital, precisamente en la avenida Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, en donde un chofer de la empresa de transporte Nazareno S.A. ha perdido la vida.

De acuerdo a información preliminar, la víctima mortal identificada como César Robles recibió al menos cinco impactos de bala cuando se encontraba desplazándose en un vehículo como parte de su labor diaria.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados crimen empresa Nazareno Ñaña tranportistas

