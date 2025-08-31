Comas: Delincuentes explosionan cajero automático frente al Hospital Sergio Bernales y se llevan S/ 3 000

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado a manos del crimen organizado en Lima Norte. Delincuentes detonaron un cajero automático en Comas con el objetivo de apropiarse ilícita y violentamente del dinero que guardaba consigo. El hecho ocurrió al promediar la 1:00 a. m. de este domingo 31 de agosto a la altura de la cuadra 78 de la Av. Túpac Amaru.

Cabe señalar que, este modus operandi se vuelve repetir contra la entidad bancaria Compartamos en menos de 48 horas, puesto que, un hecho similar ocurrió la mañana del viernes 29 en la sucursal de Ate.

Fuertes afectaciones por ataque delincuencial

En comparación con el ataque suscitado en Lima Este, los hampones usaron explosivos directamente para perpetrar el acto criminal, no usando cables a larga distancia tal como ocurriera en la otra sede afectada.

El accionar delictivo causó destrozos al lugar, por ejemplo, las paredes metálicas y mamparas quedaron completamente obsoletas y la puerta del espacio quedó torcida. Asimismo, los delincuentes se apoderaron de S/ 3 000 de los dos cajeros afectados.

Los agentes bancarios de los establecimientos continuos también resultaron afectados. Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por lo ocurrido, indignándose más que nunca por el hecho, porque ocurrió frente al Hospital Sergio Bernales.

Agentes policiales de la comisaría de Santa Isabel se encuentran realizando las pesquisas, las cuales serán reforzadas con las grabaciones que hayan podido captar las cámaras de seguridad del local para identificar y posteriormente capturar a los delincuentes.

El costo de la delincuencia en el Perú

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2025, el costo de la delincuencia asciende a S/ 19.800 millones, lo que equivale al 1,7 % del PBI proyectado.

De ese monto total, el sector privado es el más golpeado, con pérdidas que llegan a S/ 13.900 millones, lo que representa un 1,2% del PBI. En tanto, el Estado asume un costo estimado de S/ 5.900 millones, equivalente al 0,5% de la producción nacional.

Según el informe, la violencia y la criminalidad limitan la expansión de actividades empresariales y generan un clima de incertidumbre que paraliza decisiones clave en distintos sectores. En Lima, la situación es particularmente crítica, los homicidios y tentativas de asesinato muestran una tendencia al alza en comparación con los últimos años. En paralelo, la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor crecimiento.

Solo en el primer semestre de 2025, se registraron más de 15 000 denuncias y se prevé que el año cierre con cerca de 30 000 casos. Esto significa que, en promedio, 69 denuncias por extorsión se presentan cada día en la capital.

La inseguridad continúa azotando, por segunda vez en 48 horas, una misma entidad bancaria es víctima de actos delictivos.