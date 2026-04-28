Comas: Empresa de transportes 'Uvita' deja de operar definitivamente por culpa de las extorsiones

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo azotado por las decenas de bandas criminales que operan en la actualidad en diversas partes del país. Esto ha generado en repetidas ocasiones que diversas líneas paralicen sus labores por temor a perder la vida a manos de sicarios que les exigen el pago de cupos.

Línea Uvita desaparece definitivamente por miedo a extorsiones

Un claro ejemplo de ello es la reciente decisión tomada por el Consorcio Grupo Uvita en Comas la cual optó por desaparecer definitivamente ante las constantes amenazas de estos delincuentes. Esta línea que inicia su recorrido en la avenida Revolución en Collique hasta San Miguel, dejó de operar luego de recibir una nueva advertencia de otra organización.

Además, desde que empezó la crisis de inseguridad, dos de sus conductores fueron asesinados a manos de estos delincuentes. Incluso, uno de sus choferes que habló con Exitosa reveló que hasta antes de esta decisión pagaban diariamente 20 soles a estos criminales.

Sin embargo, otras bandas aparecieron en las últimas semanas pidiendo también una cantidad de diario día tras día a cambio de una falsa seguridad. Por ello, los conductores y la dirigencia de la empresa decidieron dejar de operar totalmente frente a esta situación.

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Por otro lado, los choferes optaron por cambiarle de color a sus combis para dejar de ser amenazados y poder trabajar bajo la fachada de otra empresa. Sin embargo, otros optarán por migrar a distintos oficios ya que cuentan con familias por las que deben velar.

"Toda la franja le han quitado. Los dueños han retirado los colores de Uvita, desapareció por culpa de la extorsión. Primero fueron 'La Firma', luego 'Los Mexicanos', todos quieren cobrar y la gente de donde va pagar tanto", indicó.

Migrarán a otras empresas o empleos

Los transportistas también indicaron que presentaron denuncias ante la Policía Nacional del Perú en repetidas ocasiones, pero con poco éxito. Ahora, tendrán que continuar trabajando en distintos rubros ya que necesitan llevar dinero a sus hogares por el bien de sus hijos.

"Ya no se puede trabajar en combi. Yo tengo hijos y el trabajo es diario. Todos van al colegio, pero ahora prefiero buscar otro trabajo que morir. En Collique no había, pero ya llegaron", señaló otro conductor.

En resumen, la empresa de transportes, Consorcio Grupo Uvita en Comas, desapareció definitivamente por temor a las constantes amenazas y extorsiones sufridas en el último tiempo.