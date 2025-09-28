Comas: Vendedora ambulante es extorsionada por 'Los Injertos del Cono Norte' a solo días de dar a luz

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los casos de extorsión en Lima continúan dándose. Esta vez, una vendedora ambulante de Comas denunció ser extorsionada por 'Los Injertos del Cono Norte' a solo días de dar a luz. De acuerdo con su denuncia, los delincuentes le exigen el pago de 5 mil soles para no atentar contra su vida.

Vendedora ambulante es extorsionada a solo días de dar a luz

Desde hace dos años, esta mujer, cuya identidad no ha sido revelada, se gana la vida vendiendo fresas con crema en plena avenida Revolución en la cuarta zona de Collique. Días atrás, ingresó al quirófano para el nacimiento de su hijo.

Como era de esperarse, la comerciante se tomó unos días para dedicarse a la crianza de su recién nacido. Sin embargo, cuando se disponía a retomar sus actividades, le llegó un mensaje a su teléfono celular el cual contenía una video amenazante por presuntos integrantes de 'Los Injertos del Cono Norte'.

''Si no cooperas, y haces caso omiso a este mensaje o vas con la policía, ya no te va a llegar ningún mensaje. Simplemente, va a ir directamente contra tus familiares. Estamos en contacto'', se escucha en la amenaza.

Aquí, los criminales le exigen un total de 5 mil soles para no atentar contra su vida. No obstante, la mujer no cuenta con ese dinero por lo que teme por las represalias que puedan tomar estos criminales.

''El jueves, que ya había salido de la sala de operaciones, estaba con mi bebé lactando. Me llega un mensaje que me amenaza (...) y dice que son Los Injertos del Norte. Hoy iba a retomar todo para volver a trabajar. Me he perdido muchos días desde el martes. Pero tengo el temor de salir'', indicó a América Noticias.

No pudo denunciar ante la PNP

Lamentablemente, debido a que sigue en recuperación de la cesárea que le practicaron, la comerciante no ha podido denunciar la extorsión ante la comisaría más cercana ya que cuando llamó a la Dirincri le indicaron que debía ir a dicha dependencia policial.

A su vez, la mujer indicó que las extorsiones no solo le llegaron a su móvil, sino también al de su pareja por lo que teme por su vida y por la de sus familiares cercanos.

''Yo trabajo aquí en casa con mi pareja. Como ya no contesté, eliminé esa cuenta de WhatsApp, le escribieron a él", añadió.

De esta manera, una vendedora ambulante en Comas denunció haber recibido mensajes extorsivos de parte de 'Los Injertos del Cono Norte' a solo días de dar a luz.