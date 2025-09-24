Cayó 'El Monstruo': Cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' fue capturado en Paraguay

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Este miércoles 24 de setiembre la policía de Paraguay capturó al delincuente Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Esta organización delictiva sembró el terror por sus actos relacionados a la extorsión y al secuestro, en la parte norte de la capital.

Con un operativo internacional

La detención de Moreno Hernández se dio a cuatro kilómetros de la ciudad paraguaya de San Lorenzo, logró gracias a un trabajo policial conjunto, que contó con el liderazgo de la División de Crimen Organizado de la Dirincri, y efectivos locales. Los efectivos dieron con él en la vivienda donde se escondía, encontrándose tirado en el suelo.

"¡Alias "El Monstruo" es capturado en Paraguay! Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato", manifiesta el comunicado de la PNP en X.

#ÚltimoMinuto| ¡Alias "El Monstruo" es capturado en Paraguay! 🚨

Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato. pic.twitter.com/zIPP4osCAC — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025

El coronel PNP, Manuel Cruz, de la División de Crimen Organizado, fue el encargado de dar el anuncio sobre la captura de esta ranqueado criminal. En la foto difundida, se aprecia al 'Monstruo' con el cabello largo, el torso denudo, enmarrocado y con el cabello largo.

#LOÚLTIMO Así fue la detención de Erick Luis Moreno Hernández alias "El Monstruo" en Paraguay. pic.twitter.com/TxggLxkz4E — Aldo (@AldoLlanosM) September 25, 2025

Policía de Brasil no pudo capturarlo

Nacido el 15 de marzo de 1991 en el distrito de Comas, inició a temprana edad en el mundo delictivo bajo lo apelativos de 'Chonguito' o 'Chino Velaunde'. Sus primeras fechorías las cometió robando autos. En su ascenso en el mundo delictivo, se dedicó al tráfico de nichos en los cementerios.

Desde el 2023 figuraba en la lista de recompensas del Ministerio del Interior, que llegó a ofrecer 500 mil soles por información sobre su paradero. A pesar de contar con una sentencia de 32 años de prisión efectiva por homicidio, secuestro, sicariato y micro comercialización de drogas, logró huir del país y evadir a la justicia.

Recompensan ofrecida por 'El Monstruo'.

En junio del 2022 fugó del Perú y tres años más tarde lo hizo de Brasil. Así lo advirtió el Servicio de Inteligencia del Estado de Acre. Según el coronel Cleodo Maciel Olivera, contaba con el apoyo del Primer 'Comando de la Capital', una peligrosa organización que tiene nexos en Sudamérica con otros grupos criminales.

Así, el peligroso delincuente Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo' fue capturado en Paraguay. La División de Crimen Organizado de la Dirincri en colaboración con la policía paraguaya dieron con su escondite cerca a la ciudad de San Lorenzo, próxima a Asunción.