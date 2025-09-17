Clausuran mercado Uniflor en el Rímac: Más de 30 comerciantes son afectados en plena campaña

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Personal de la Municipalidad del Rímac intervino y clausuró el mercado Uniflor, ubicada en el jirón Ramón Espinoza, por incumplimiento de normas básicas de funcionamiento. Ello viene sucediendo en medio de la campaña por el día de la primavera y la venta de las flores amarillas.

Más de 30 comerciantes afectados

La noche del último lunes 15 de septiembre, efectivos de la Policía Nacional del Perú, junto a personal municipal del Rímac, clausuraron el mercado Uniflor procediendo a soldar las puertas de acceso, dejando en el interior gran cantidad de mercadería y pertenencias de los comerciantes.

Lo sucedido generó malestar entre los vendedores, pues se encuentran en medio de la campaña por el día de la primavera, que se celebra cada 23 de septiembre, y el día de las flores amarillas, a celebrarse el 21 de septiembre. Los más de 30 trabajadores del mercado denuncian arbitrariedad de la Municipalidad del Rímac y abuso de parte de la PNP.

El integrante de la junta directiva del lugar, Carlos Ordaya, brindó más detalles al respecto, pues señaló que el día de los hechos el personal municipal puso papelotes de clausura sin dar mayor explicación a los comerciantes, quienes llegaron con un gran contingente policial.

Terreno en litigio

Ordaya señaló que tras el cierre conocieron de un documento que ordenaba el cierre del mercado a nombre de la señora Yolanda Lavado, pues sería la propietaria del terreno.

"De acuerdo a lo que después nos enteramos, hay un documento de cierre, el cierre está destinado a la empresa Caras Dulzura, que pertenece a la señora Yolanda Lavado y con ese documento vienen y nos cierran a nosotros, que somos el mercado de flores Uniflor", señaló el representante de los comerciantes.

Además, explicó que el terreno pertenecía a una iglesia evangélica, sin embargo, recientemente habría pasado a manos de Lavado y por ello sería el desalojo.

Este no es el único problema, pues por más de 20 años los comerciantes aseguran que le pagaron a Víctor Echegaray, quien habría fungido de administrador del lugar con el fin de que él se encargue de los trámites en la municipalidad. Sin embargo, los afectados afirman que esta persona habría fugado con el dinero, por lo que acudieron a la comuna edil para hacer las aclaraciones.

Los vendedores aseguran que el personal les informó que el terreno no tenía dueño, por lo que comenzaron un proceso legal para tener el terreno a nombre del mercado. Pero para sorpresa de los comerciantes, recientemente conocieron el nombre de la mujer que sería la dueña del lugar.

Por ello, los comerciantes del mercado de flores Uniflor denunciaron arbitrariedad y abusos tras la clausura y desalojo de su centro de trabajos, por lo que exigen apoyo para que la situación se esclarezca y no pierdan sus puestos de trabajo.