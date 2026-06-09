Combi de 'Los Rojitos' se incendió en San Juan de Miraflores a altura del bypass Ciudad de Dios

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi de la empresa de transporte conocida como 'Los Rojitos' se incendió a la altura del baipás Ciudad de Dios en el distrito de San Juan de Miraflores generando momentos de tensión y preocupación entre vecinos así como a transeúntes que presenciaron el hecho.

Combi se 'Los Rojitos' se incendia en SJM

La noche del último lunes, 8 de junio, una unidad vehicular llamó la atención de diversas personas que transitaban por el distrito de Lima Sur. De acuerdo a las imágenes de videos publicados en redes sociales se observa cómo el fuego consumía un medio de transporte.

El acontecimiento generó que diversas personas que transitaban por la avenida Los Héroes detuvieran su desplazamiento ante el temor de que el vehículo pueda explotar y que el fuego se propagara.

Las llamas de fuego iban consumiendo la carrocería de la combi que, según reportaron, pertenecería a la empresa 'Los Rojitos' que cubren principalmente la ruta que conecta el distrito de San Juan de Miraflores (sector de Pamplona Alta) con Chorrillos.

Hasta el momento no se ha conocido las causas que originaron este suceso. En tanto, las autoridades competentes ya dieron inicio a las investigaciones para determinar qué fue lo que provocó que la unidad fuera consumida por las lenguas de fuego.

Trascendió que el Cuerpo de Bomberos acudió hasta la zona del incendio y pudo controlarlo. Este suceso ya está en manos de las autoridades quienes no descartan que pueda tratarse de un ataque.

Hay que mencionar, esta entidad también se ha visto flagelada por las constantes amenazas y extorsiones por parte de bandas criminales que les exigen pagos para no atentar contra la vida de sus choferes y cobradores.

Lanzan bomba molotov a combi de 'Los Rojitos'

El pasado 4 de junio, en la misma jurisdicción en la que ocurrió la emergencia anteriormente mencionada, en la zona de Pamplona Alta, criminales lanzaron una bomba molotov contra una combi de la empresa 'Los Rojitos' encrudenciendo aún más la situación que viven al ser víctimas de la extorsión.

Producto de este ataque el vehículo se desató un incendio el cual fue controlado debido a que los residentes de esta zona y conductores de la empresa actuaron rápido evitando que el fuego alcance a otras unidades que se encontraban estacionadas cerca.

Como vemos, diversos usuarios de las redes sociales reportaron que una combi que pertenecería a la empresa de transporte conocida como 'Los Rojitos' se incendió a la altura del bypass Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde transeúntes mostraron temor ante la posibilidad de que explote y se propague el fuego.