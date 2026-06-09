Barrios Altos: Incendio en quinta deja 10 familias damnificadas y cuantiosas pérdidas materiales

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incedio de gran magnitud se registró durante la madrugada en la conocida quinta Virgen de la Puerta, ubicada en la cuadra 15 del jirón Áncash, en Barrios Altos. La emergencia alcanzó la categoría de código 3 debido a la intensidad de las llamas y a las condiciones del lugar, donde las viviendas se encuentran muy próximas entre sí, facilitando la rápida propagación del fuego. Como consecuenncia, diez familias resultaron damnificadas.

Incendió sorprendió a vecinos en la madrugada

Los residentes fueron evacuados de manera inmediata mientras las llamas consumían parte de las viviendas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo. Sin embargo, los daños materiales son considerables y varias familias perdieron gran parte de sus pertenencias. El siniestro generó momentos de angustia entre los vecinos, quienes despertaron en medio de la emergencia.

Una de las afectadas relató el dramático momento en que descubrió el incendio. "Yo en realidad estaba durmiendo y en eso escuché 'incendio' y pensé que era una broma, pero al abrir la puerta vi dos lenguas de fuego de casa a casa, porque es un pasillo con casas del costado y todo era cruzado. Lamentablemente teníamos que salir sí o sí, si no nos moríamos asfixiados. Saqué a mi esposo, a mis hijos y mis mascotas y ayudé a las demás personas para que puedan salir", indicó.

🔴🔵 Barrios Altos: Incendio en la quinta Virgen de la Puerta deja 10 familias damnificadas.



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La vecina también señaló que una de sus familiares fue una de las más afectadas por el siniestro. Según contó, su tía, quien vive en una vivienda contigua, perdió absolutamente todas sus pertenencias, por lo que actualmente no tiene dónde vivir ni cómo afrontar sus gastos más inmediatos.

Familias reciben ayuda de las autoridades

Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron controlar la emergencia en menos de dos horas. Marco Pajuelo, jefe de Bomberos de Lima Centro, explicó que dentro de la quinta se encontró material reciclado y detalló el alcance de los daños.

"La emergencia ya está controlada. Hemos planteado dos estrategias. Una de protección de posiciones, a fin de que el incendio no avance y una de ataque ofensivo y han dado los resultados que esperábamos. Son cerca de 60 viviendas y 10 de ellas están afectadas. No hemos tenido ningún reporte de personas afectadas o lesionadas", indicó.

Mientras continúan las labores de evaluación, las familias permanecen en los exteriores de la quinta esperando recuperar lo que aún pueda salvarse. En paralelo, la Municipalidad de Lima viene registrando a los damnificados para brindarles alojamiento temporal y apoyo con víveres durante los próximos días.