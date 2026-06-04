SJM: Extorsionadores atacan a balazos bus lleno de pasajeros de la empresa Nueva América

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de terror vivieron decenas de pasajeros que viajaban a bordo de un bus de la empresa Nueva América luego de que la unidad fuera atacada a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió en el sector de Pamplona Alta y, pese a la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas.

Balean bus lleno de pasajeros en Pamplona Alta

El ataque se registró en la avenida Central, a la altura del paradero conocido como "El Hueco". De acuerdo con testigos, varios sujetos que se desplazaban en motocicletas dispararon contra el vehículo de transporte público y escaparon rápidamente antes de ser intervenidos por las autoridades. Los pasajeros quedaron en estado de shock al escuchar las detonaciones y temieron por sus vidas.

La unidad terminó con tres impactos de bala. Uno de los proyectiles alcanzó la zona del conductor, otro impactó en el parabrisas delantero cerca de la puerta de ingreso y un tercero perforó una de las lunas ubicadas en la parte central del bus. Este último pudo haber alcanzado a cualquiera de los pasajeros que se encontraban sentados en el interior.

Una usuaria registró en video los instantes posteriores al atentado. En las imágenes se observa a varias personas agachadas y acostadas en el piso de la unidad mientras intentaban protegerse. Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias.

🔴🔵 SJM: Disparan contra bus de la empresa Nueva América con pasajeros a bordo.



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Empresa sería extorsionada por varias bandas

Durante la inspección no se hallaron casquillos de bala, por lo que se presume que los atacantes utilizaron un revólver. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las investigaciones. Hasta allí también llegaron trabajadores de la empresa para brindar información sobre lo ocurrido.

Uno de los conductores expresó su preocupación por la situación que atraviesan. "Nosotros no sabemos nada, los que se encargan son los de la empresa. Supongo que de repente ellos no han pagado porque están apareciendo un montón de grupos. Nosotros pagamos 10 soles diarios por unidad, pero ellos no sé a cuántos pagarán", indicó muy indignado. Los trabajadores anunciaron que sostendrán reuniones con la administración para definir las próximas acciones frente a las amenazas y extorsiones.

Es así que, este nuevo atentado refleja el preocupante avance de las extorsiones contra empresas de transporte público en Lima. Los ataques armados se han vuelto cada vez más frecuentes, poniendo en riesgo la vida de conductores, cobradores y pasajeros. La creciente criminalidad continúa generando temor entre los ciudadanos y exige respuestas efectivas de las autoridades.