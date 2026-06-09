Huaycán: Cae presunto extorsionador que ocultaba 13 granadas de guerra y chalecos de la PNP

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional logró la captura de Kevin Jean Pierre Mendoza Salcedo, alias 'Pupi', un presunto extorsionador que operaba en Huaycán y que tendría como principales víctimas a transportistas y comerciantes de la zona. Durante la intervención, los agentes hallaron en su poder armas, municiones, explosivos y hasta chalecos con distintivos policiales, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

'Pupi' era el terror de comerciantes y transportistas

Según las investigaciones preliminares, Mendoza Salcedo integraría la banda criminal 'Los Daddies de Huaycán', organización vinculada a diversos casos de extorsión. El sujeto fue intervenido en un cuarto alquilado dentro de un inmueble de tres pisos ubicado en la zona E de Huaycán, donde la Policía encontró una serie de elementos que presuntamente eran utilizados para amenazar e intimidar a sus víctimas.

El general Castillo informó que durante el registro se incautó material de alto riesgo. "Encontramos tres granadas de guerra, 19 municiones de largo alcance también y tres municiones de corto alcance. Esto es todo lo que exponen a las personas cuando las extorsionan. Exponen esas municiones, con la finalidad de intimidarlos y coaccionarlos a que realicen el pago de las extorsiones. Sorprendentemente, también encontramos cuatro chalecos de la Policía con todos sus accesorios y distintivos, lo cual hace suponer que iban a cometer un ilícito penal, haciéndose pasar por policías ", indicó.

Las autoridades señalaron que los comerciantes y transportistas eran los principales objetivos de las amenazas. Además, durante la diligencia se hallaron dos teléfonos celulares y tres chips que presuntamente eran utilizados para realizar llamadas extorsivas y evitar ser identificados por las autoridades.

"Sus víctimas serían los transportistas y comerciantes de esta zona, es por eso que tenía estas municiones, con las cuales amenaza. Se le encontraron dos celulares y tres chips, con los cuales hace cambios para poder hacer esas llamadas extorsivas (...) ha dado versiones contradictorias y sus versiones son nada creíbles", agregó el general Castillo.

🔴🔵 Huaycán: Detienen a presunto extorsionador con 13 granadas de guerra y 4 chalecos de la PNP.



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Las granadas de guerra fueron puestas a disposición de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la Policía continúa investigando cómo el detenido obtuvo los cuatro chalecos de la institución y si existen más integrantes involucrados en esta red criminal.

De esta manera, la captura de este presunto extorsionador representa un importante golpe contra las organizaciones criminales que operan en Huaycán. El hallazgo de explosivos y chalecos policiales evidencia el nivel de peligrosidad de estos grupos. Las investigaciones continuarán para identificar posibles cómplices y determinar el origen del material incautado.