Terremoto de magnitud 6.7 sacude Filipinas: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú HOY, 26 de junio?

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 6.7 sacude Filipinas el viernes 26 junio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Ante esta situación la Marina de Guerra del Perú revela si se activa o no una alerta de tsunami en nuestro litoral.

Terremoto en Filipinas hoy, viernes 26 de Junio

Mientras Venezuela atraviesa un momento crítico y de suspenso por los terremotos que azotaron el país, dejando más de 500 muertos y varios heridos, un nuevo movimiento telúrico sorprende a nivel internacional.

De acuerdo al USGS, un terremoto magnitud 6.7 sacudió Filipinas alrededor de las 6:34 a.m. de este viernes, precisamente a 21 kilómetros al oeste-suroeste de la provincia de Sarangani, en la isla de Mindanao.

Las autoridades también precisaron que esta actividad sísmica tuvo una profundidad de 65,7 kilómetros. Jerson Talahig, responsable de rescate de la ciudad de Santa María, dijo a la AFP que no hubo informes inmediatos de víctimas o daños.

"Fue bastante fuerte, pero rápido. Vimos cómo temblaban la mesa y algunas de las luces", precisó al dar detalles de esta situación que se da en la misma región que el terremoto de magnitud 7.8 que se registró el 8 de junio y que causó la muerte de al menos 61 personas.

¿Terremoto en Filipinas activa alerta de tsunami en Perú?

Ante la emergencia que se vive actualmente en Venezuela por los terremotos que azotaron ese país el miércoles 24 de junio y ahora el fuerte movimiento telúrico que sacudió hoy, 26 de junio, Filipinas, Perú realiza un monitoreo constante para saber si esos fenómenos naturales tienen repercusiones en nuestro país, que se encuentra ubicado en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico'.

En ese marco, a través de sus redes sociales, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, precisó que el terremoto de 6.7 en Filipinas no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Por su parte, Filipinas también confirmó que el fuerte movimiento telúrico en su región no provocó condiciones de tsunami, lo que disipó los temores de inundaciones costeras y evacuaciones a gran escala.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

26-06-26 06:34:43

Magnitud: 6.7 Mw

Referencia: 21 km WSW of Sarangani, Philippines

Profundidad: 65.70 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/qyFMthZkpj — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 26, 2026

Sismo sacude la isla de Mindanao tras terremotos en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que los muertos por los terremotos que azotaron el centro del país el miércoles han ascendido a por lo menos 589, y que se reportan ahora casi 2,000 heridos.

🚨 Terremoto en Venezuela: asciende a 589 el número de víctimas mortales; hay 2.980 personas heridas ➡️ https://t.co/9Cj5Jll0kK pic.twitter.com/SO9F8wwZly — EL HERALDO (@elheraldoco) June 26, 2026

Asimismo, la mandataria precisó desde la Zodi, La Guaira que se registraron 214 réplicas, lo cual "expresa la actividad sísmica" en su territorio y el "proceso de liberación de fuerza sísmica que se da en la últimas horas".

Tras los terremotos en Venezuela que dejó varias víctimas, este viernes 26 de junio se dio a conocer que otro fuerte movimiento telúrico se dio en la mañana de hoy, pero en Filipinas. De acuerdo al USGS el terremoto fue de magnitud 6.7 a 21 kilómetros al oeste-suroeste de Sarangani, en la isla de Mindanao.