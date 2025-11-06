¿Confirman feriado o día no laborable del 22 al 24 de noviembre? Esto es lo que se sabe

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, lanzada en 1985, revela que Perú tendrá un día no laborable el 25 de noviembre en una determinada región del país. Ante esta medida se estableció una inquietud sobre si con ello habrá un nuevo feriado largo en el país.

¿Confirman feriado largo del 22 al 24 de noviembre?

El 1 de noviembre fue feriado nacional por el 'Día de Todos los Santos' y el jueves 5 feriado no laborable, según la Ley N.º 31701, que fue publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, para celebrar el 'Día del Trabajador Municipal' a nivel nacional. Sin embargo, surge la duda de si habrá otro día en que los trabajadores podrán descansar y alejarse por un momento de la rutina laboral.

Pues bien, se reveló que habrá otra jornada no laborable el martes 25 de noviembre, exclusivamente en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, para celebrar su 484 aniversario. Ese día, solo los trabajadores del sector público se verán beneficiados. ¿Pero qué pasa con los días del sábado 22 al lunes 24 de noviembre?

De acuerdo con la información publicada en El Peruano, no se ha emitido ninguna norma que establezca un feriado nacional en esas fechas, con el que se descarta descanso en ese fin de semana. Por lo tanto, las actividades laborales y educativas se desarrollarán con total normalidad, tal como lo estipulan las jornadas regulares de trabajo y estudio.

25 de noviembre, día no laborable en Moquegua, según el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM.

Perú tendrá feriado largo de 4 DÍAS seguidos

Pero no te preocupes, ya que sí habrá un feriado largo con 4 días consecutivos este 2025: se trata del sábado 6 al 9 de diciembre. ¿Por qué? Este periodo de tiempo libre es el resultado de la coincidencia de dos importantes celebraciones en el país.

El lunes 8 de diciembre es feriado en conmemoración a la Inmaculada Concepción y al día siguiente el asueto, que se oficializó con la Ley N.º 31381, se debe al aniversario de la Batalla de Ayacucho, permitiendo así que los trabajadores que no trabajan fines de semana (sábado y domingo) sumen esas dos fechas más.

Feriados nacionales el 8 de diciembre por Batalla de Ayacucho y el día 9 por la Inmaculada Concepción.

Feriados que quedan este 2025

Para aquellos que esperaban una extensión de más días libres en noviembre, la espera tendrá que alargarse hasta diciembre, según el calendario oficial que puedes acceder a través de este LINK.

A continuación, te presentamos la lista de los últimos feriados y días no laborables restantes para este 2025:

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad.

Con ello, se descarta que del 22 al 24 de noviembre sea feriado o un día no laborable, por lo cual el 'fin de semana largo' llegará recién en los primeros días de diciembre.