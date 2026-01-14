RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
De acuerdo con medida

Héctor Vargas asegura que el sector transportes está de acuerdo con el estado de emergencia

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, aseguró que el estado de emergencia debería continuar pese a que es una medida criticada.

14/01/2026

Durante la reunión sostenida con el presidente José Jerí, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, le aseguró al mandatario que el estado de emergencia debe permanecer ante el incremento de la criminalidad en el país. 

Transportistas a favor 

Vargas aprovechó la reunión para expresarle su descontento al jefe de Estado con la falta de liderazgo y voluntad que asegura se registró en estos últimos meses por parte del Gobierno, recordándole los compromisos que hizo con el sector. 

"Cuando le pedimos a usted voluntad política y liderazgo, era precisamente eso, esa voluntad y la necesidad de trabajar, lamentablemente nuestro Estado sigue siendo lento, esa norma debería haber caminado, son dos meses que no se ha reglamentado absolutamente nada", expresó. 

Asimismo, tal como lo declaraba en entrevista con Exitosa, le hizo presente que se pidió la implementación de una unidad de élite que realice el trabajo de investigación para hallar a las bandas criminales y desarticularlas con el apoyo de las instituciones del Estado. Sumado a ello, resaltó que el estado de emergencia debe continuar. 

"El estado de emergencia debe de continuar a pesar de que la gente es crítica, debe de continuar y hemos pedido que el ejercito haga labor de contención para que la policía ingrese y haga su trabajo. Debería haber esa necesidad de que solamente una persona en moto, estamos en estado de emergencia, la policía lo puede ejecutar, no necesitan normar", mencionó.

Además, sugirió que el Gobierno exija a las empresas de energía a iluminar todas las calles de la capital como medida para evitar generar zonas que puedan ser usadas para la criminalidad.

Publicaran y aprobaran normas a favor de transportistas

Es por ello que tras la reunión con los transportistas, el mandatario aseguró que sobre la base de lo conversado con los conductores, lideres gremiales y trabajadores del sector transporte en general, han decidido aprobar y publicar todas las normas pendientes de reglamentar, entre las que se incluye la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta.

"El días sábado, todas las normas que están pendiente de reglamentar en materia de exigencia de parte del sector transporte van a estar aprobadas y posteriormente, al día siguiente a lo máximo, publicadas para que entren en vigencia al día siguiente. Las que vamos a firmar el día de hoy, es el tema de los dos conductores en moto que es la prohibición justamente y el de la profesionalización de los conductores", informó. 

Ello, luego de que Héctor Vargas expresara al presidente José Jerí que el estado de emergencia debe continuar para los transportistas, pese a que es una medida sumamente cuestionada por diferentes sectores. 

