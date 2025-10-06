Presidente del Congreso convoca a reunión con gremios de transporte para este martes 7 de octubre

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, José Jerí, convocó a una reunión en conjunto con el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Morí, junto a representantes de gremios de transporte.

Presidente del Congreso convoca a reunión

A través de una publicación en su cuenta en X, Jerí anunció que, en medio del apagado de motores por parte de los gremios de transporte, este martes 6 de octubre a las 9:30 a.m. se ha convocado a una reunión en conjunto para continuar las estrategias en contra de la extorsión.

"Mañana a las 9:30 a. m. nos reuniremos con el presidente de la Comisión de Transporte, Juan Carlos Mori, y los gremios del sector. El Congreso viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real".

Mañana a las 9:30 a. m. nos reuniremos con el presidente de la Comisión de Transporte, Juan Carlos Mori, y los gremios del sector. El Congreso viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real. Tras la reunión, evaluaremos una convocatoria más amplia. — José Jerí (@josejeriore) October 6, 2025

La convocatoria anunciada durante la media tarde de este lunes se dio en medio de las manifestaciones de gremios de transporte y con el posible anuncio de la extensión del paro por 48 horas.

Ahora, en conferencia de prensa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, confirmó la extensión del paro hasta el martes 7 de octubre.

Sin embargo, el último comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a una reunión para las 7:00 p.m. de este lunes junto con su titular, Eduardo Arana, y los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, tras la extensión del paro.

Según el anuncio, se recibirán a los representantes de las asociaciones y gremios de transportes con el fin de "construir soluciones conjuntas en beneficio del sector transporte y ciudadanía".

Paro se extendió por 48 horas

El director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, anunció durante la tarde de este lunes que el paro se ha extendido por 24 horas más tras no lograr una reunión junto a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

"Aún nosotros después del Congreso y luego de las lamentables declaraciones de un miembro de la PNP que pareciera que está poniendo más tensa la reunión. Estamos esperando la reunión con el premier y la presidenta así sea la hora que sea. Por lo tanto, las bases han señalado que el paro de 24 se va a 48 horas".

Sin embargo, con la reunión con los funcionarios del PCM ante los constantes pedidos de los transportistas se continuaría evaluando la extensión del paro. Hasta el momento, el apagado de motores se extendería por 24 horas más.