Congresista Rosangella Barbarán: "Abriremos las puertas para que entidades financieras compitan con las AFP"

La presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Rosangella Barbarán, anunció que le "van a abrir la puerta", en la propuesta de reforma de pensiones, a las entidades financieras para que compitan frente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Agregado a ello, la legisladora de la Bancada de Fuerza Popular (FP) aseguró que establecerán como "exigencia" que las aportaciones sean "intangibles" como ocurre en el sistema de las AFP.

En esa línea, la legisladora apuntó que debe existir competencia en el sistema de pensiones a fin de que 4 o 5 actores "no manejen todo el dinero de los peruanos". Al respecto, aseguró que los contribuyentes deberían escoger el organismo financiero que mayor rentabilidad le ofrezca.

"Tiene que haber competencia, no puede haber 4 o 5 actores administrando tanto dinero y de tantos peruanos. El peruano tiene que elegir quien le genera mayor rentabilidad, sea un banco, sea una caja", añadió en su intervención.

Referente a posibles coordinaciones con entidades como Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la parlamentaria puntualizó que la Comisión de Economía podría recibir algunas precisiones a fin de que esta propuesta llegue a aplicarse. Eso sí, reiteró que el recurso de "intangibilidad" es fundamental para un consenso de las partes.

Por otro lado, la integrante de la bancada de FP aseguró que las AFP "entendieron" que los aportantes se encuentran en una posición desfavorable; puesto que deben pagarles a pesar de no brindar rentabilidad, por lo que respaldó a la "comisión por desempeño", en las modificaciones que impulsa.

"Las AFP ya han entendido que tiene que haber una comisión por desempeño, por la razón de que es injusto que el administrador del dinero siempre gane, mientras que el dueño del dinero pierda (...) ¿Cómo se le va a pagar a una AFP o banco si esta no me está dando rentabilidad y los fondos caen?; no es justo. Esas modificaciones se tienen que dar", añadió.