Alianza Lima recibió luz verde para jugar ante Sport Boys: PNP autorizó el duelo con una condición

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La coyuntura política y social que atraviesa el país ha sabido afectar el normal desarrollo del Torneo Clausura en estos últimos días. Y es que debido a la marcha convocada para este miércoles 15 de octubre, la Liga 1 decidió postergar el duelo entre Sporting Cristal y Universitario que estaba programado para las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

Alianza recibió luz verde para jugar ante Sport Boys

Otro encuentro que corría peligro de ser suspendido debido a la convulsionada situación que se vive por estos días era el de Alianza Lima ante Sport Boys pactado para el jueves 16. Incluso, el club íntimo señaló que las autoridades le dieron luz para que este partido se juegue con hinchada visitante la cual iba a ser colocada en la zona oriente visita de Matute.

Sin embargo, a través de un comunicado, el club victoriano indicó que el duelo recibió la autorización necesaria por parte de las autoridades para que se pueda desarrollar con normalidad. Sin embargo, para que esto pase, la Policía Nacional del Perú determinó que este se juegue solo con parcialidad blanquiazul.

"Por disposición de la Policía Nacional del Perú, el partido ante Sport Boys, programado para este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva, se jugará únicamente con hinchada local", indicó.

A su vez, el pronunciamiento deja en claro que a los hinchas rosados que hayan comprado boletos para la zona de visitante, se les devolverá su dinero a través del banco con el que realizaron la transacción correspondiente.

"A todas las personas que adquirieron entradas en el sector visitante se les iniciará el proceso de devolución a través de la entidad bancaria vinculada a la compra", añadieron.

Alianza Lima quiere a Luis Advíncula

Con la suerte echada en esta temporada en la Liga 1, la directiva de Alianza Lima ya piensa en la conformación del plantel para lo que será el 2026. Uno de los objetivos planteados es sumar a Luis Advíncula a sus filas para reforzar la banda derecha.

De acuerdo a la información que llega desde Argentina, Boca Juniors ve con buenos ojos esta operación, pero estaría pidiendo la suma de 1 millón y medio de dólares para ceder al peruano.

"Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advincula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", indicó el periodista argentino Luis Fregossi.

De esta manera, Alianza Lima recibió autorización para jugar el duelo ante Sport Boys en medio de la complicada coyuntura que vive el país. Para ello, los blanquiazules solo podrán recibir en Matute a la hinchada local y no a la visitante como estaba pactada en un inicio.